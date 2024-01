Vlas Avelgem Scheldeland zet het nieuwe jaar muzikaal in: “Meezingen mag zeker”

De Vlaamse Actieve Senioren Avelgem Scheldeland zetten op dinsdag 16 januari het jaar feestelijk in met een muzikale namiddag. Het kwartet Apropoo brengt een mix van luisterliederen en meezingers.

“We bieden onze leden vooral voordrachten en uitstappen aan”, vertelt Laura D’Hooge, die 10 jaar geleden mee aan de wieg stond van Vlaamse Actieve Senioren Avelgem Scheldeland.

“Het nieuwe jaar zetten we in met een muzikale namiddag in De Meerschblomme aan de Ruggestraat 52. Vanaf 13.30 uur bieden we alle aanwezigen graag, ter gelegenheid van de start van het nieuwe jaar, een glaasje cava aan. Piet Cottenier, Marc Dhooms, Bernard Dekeyser en Luc Desmet, oftewel Apropoo, zorgen vanaf 14 uur voor de muzikale noot. Zij brengen een mix van kleinkunstpareltjes van onder meer Herman Van Veen, Willem Vermandere, Yevgueni, Toon Hermans, … en klassiekers van Gilbert Bécaud, Harry Belafonte, Gérard Lenorman, Adamo en Jacques Brel. Het is tevens een mix van enerzijds luisterliederen zoals Anne, Mijn vlakke land, Laat ons een bloem, L’important c’est la rose, … en anderzijds meezingers zoals Loat meie moa lopen lang de stroate, La ballade des gens heureux, The wild rover…”

“Apropoo probeert het publiek zoveel mogelijk te betrekken door hun duiding of verhalen te brengen bij de liedjes en ze laten het publiek ook regelmatig meezingen. Samen maken we er een gezellige namiddag van”, zegt Laura, die ook voorzitter en secretaris is van de seniorenraad Avelgem.

Nog meer activiteiten

De komende weken staat er nog meer op het programma. Zo is er op donderdag 15 februari een muzikale voorstelling met Riet en Roy in de theaterzaal van Spikkerelle, op dinsdag 20 februari komt Koen Matton vertellen over zijn ervaringen als piloot van een C130 vrachtvliegtuig tijdens reddingsoperaties in Kaboel in Afghanistan en op dinsdag 19 maart geeft Willy Nachtergaele de voordracht ‘Van Eyck tot Einstein’.”

De Vlaamse Actieve Senioren Avelgem sloot het voorbije jaar af met 106 leden.

“Het bestuur bestaat uit voorzitter Dierk Dedeyne, ondervoorzitter Lieve De Bleeckere, secretaris Jef Reynaert, penningmeester Paulette Vandorpe, ikzelf PR en communicatie en bestuursleden Irene Van Looy, Krista Willequet, Annie Willequet, Magda Vercaemst, Katrien Arickx en Mady De Smedt”, besluit Laura. (Eddy Lippens)