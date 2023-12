Vlammetjestocht voor De Warmste Week in Dorpsboerderij Nest

De Warmste Week is weer in aantocht en dat laten ze in Schuiferskapelle niet zomaar voorbijgaan. Basisschool De Dorpsparel organiseert op zaterdag 9 december samen met Dorpsboerderij Nest een Vlammetjestocht. De opbrengst gaat integraal naar het goede doel.

De Vossenklas, dat zijn de kinderen van het derde en vierde leerjaar van basisschool De Dorpsparel, organiseert een echte zoektocht, in samenwerking met Dorpsboerderij Nest. “Voor de kleuters is er een vlammetjeszoektocht op het domein van Nest”, licht Joke Goemaere toe. ‘Voor de lagereschoolkinderen is er een letterzoektocht in de omgeving van de boerderij. Natuurlijk kan je die dag de dieren bezoeken en voederen en kan er geravot worden op het boerderijtje.”

De kinderen van de Vossenklas organiseren alles zelf, samen met juf Lies Debackere. “Ze kwamen zelf op het idee, werkten dit uit en zullen de dag zelf helpen met klaarzetten en uitbaten van de bar. Ze maakten ook zelf hun flyers en reclamefilmpjes en kregen hierbij de hulp van reclamebureau Ikoon. Ikoon kwam enkele weken geleden om een workshop te geven aan de kinderen. Hierbij leerden ze hoe ze reclamefilmpjes konden maken en flyers ontwikkelen. Een heel leerrijke voormiddag.”

De zoektochten starten op Dorpsboerderij Nest en na de zoektocht kan iedereen nog iets drinken in de cafetaria. “Wij stelden onze locatie graag ter beschikking voor het goede doel. Sowieso is er een hechte samenwerking met Basisschool De Dorpsparel. De kleuters krijgen zelfs, behalve in de winter, tweewekelijks les op de boerderij.”

Praktisch

De vlammetjestocht vindt plaats op zaterdag 9 december van 16 tot 19 uur. Iedereen is welkom om iets te komen drinken en te komen spelen in Dorpsboerderij Nest. De opbrengst gaat integraal naar het goede doel van De Warmste Week. Laarzen en een zaklamp zijn een aanrader voor de bezoekers.