Vlammende reporter bakt hamburgers

De actie van 8020Blauw in Oostkamp en Ruddervoorde waarbij alle frituuruitbaters samen 8020 Warmste week hamburgers verkochten ten voordeel van de warmste week kreeg op zaterdag 23 december een vervolg. De Vlammende reporter Manu Van Acker kwam samen met een cameraploeg kort voor de middag langs in Frituur De Kruuskassie om zelf een 8020 warmste week hamburger te bakken en te proeven.

Waarom juist deze actie eruit gepikt werd weet Kim Vanaalst van de VRT ons te vertellen. “ Het is de bedoeling om in ieders dorp van Vlaanderen één evenement uit te kiezen. Deze actie viel ons meteen op. Het is een zeer leuk initiatief en het is ook eens iets anders dan een klassieke wafelbak, waar trouwens ook niet mis mee is.” Volgens initiatief nemer Kristof Van Hoye heeft deze actie een tweeledige bedoeling.

“Enerzijds hadden we een samenwerking tussen de frituren in Oostkamp en Ruddervoorde, Frituur De Berrehap, Frituur Dipu, friethuis De Kruuskassei en het friethuis. We hebben tussen hen meer verbondenheid gebracht maar door dat zij hun winst op de verkoop van de Warmste hamburger afstonden, hebben we allemaal samen een mooie som van 700 euro kunnen overmaken voor de warmste week.”

200 burgers

“Als ik me niet vergis zijn er om en bij de 200 8020 warmste week burgers verkocht geweest in twee dagen tijd.” Voor de vier frituren die mee hun schouders hebben gezet onder deze warme actie is het een mooi en warm verhaal geweest. Zoveel zelfs dat er nu al sprake is om dit volgend jaar te herhalen. “ Nu hebben we één weekend de 8020 warmste week hamburger verkocht maar omdat zeer veel mensen hun bestelling vooraf doorgeven hadden ze niet de kans om te genieten van ons warm aanbod. Volgend jaar zijn we dus van plan om de actie over twee weken te spreiden waardoor we nog meer mensen kunnen aanspreken om onze burger te proeven.” Besluit Kristof na zijn live interview met Manu Van Acker. (GST)