Vlammen tegen eenzaamheid met Vinyl For Life

Op 23 november vindt voor de derde keer Vinyl For Life plaats in Oostcampus. Vinyl For Life is een fuif waar enkel platen gedraaid worden ten voordele van drie goede doelen. De organisatie is in handen van Bart Talloen, Inge Dedulle, David Millecam, Kevin Vandermullen,Yvonne Schmidtke, Olivier Vanbelleghem, Karel Gobert, Peter Alleman en Carol Cartigny. De drie dj’s die op 23 november gratis platen komen draaien, zijn dj Kurt (Kurt Ommeslag), Mr. Grumpy (Bart Timmerman) en dj Francis (Francis Vanliefferinge). Zij wisselen elkaar af van 19.30 tot 3 uur.

Kruimelcafé

Ook dit jaar wordt gekozen voor De Warmste Week met het thema Vlammen tegen eenzaamheid. “Daarnaast kiezen we ook twee doelen dichterbij huis die bij dit thema aansluiten. Het Kruimelcafé voorziet met een tiental vrijwilligers elke dinsdag een rijkelijke maaltijd met voedseloverschotten. Iedereen die er komt eten, geeft wat men kan als bijdrage. Daarnaast is het samen tafelen ook een belangrijk gegeven, zeker voor wie zich eenzaam voelt. Het andere goede doel is het rouw- en verliescafé in Brugge. Een plek waar verlies gehoord en gedeeld wordt, waar tijd en ruimte is voor ieders verhaal. Zij organiseren ook regelmatig thema-avonden. Wie rouwt of met verlies moet omgaan, voelt zich ook vaak eenzaam”, weet Carol Cartigny te vertellen. Vorig jaar kozen de organisatoren de dagkliniek van de dienst Oncologie in Sint-Lucas. Daarvoor werd 5.000 euro geschonken waarmee de dienst materiaal als Ipads, koptelefoons, boeken en spelletjes kon aankopen zodat cliënten aangepaste ontspanning hebben tijdens hun behandeling. Daarnaast werd ook 1.500 euro aan De Warmste Week geschonken.

Den Bak

De ingang is gratis. Iedereen is welkom op Vinyl For Life in OostCampus in de Siemenslaan in Oostkamp. Vooraf loopt de actie Den Bak, waar vrienden en sympathisanten een bak bier schenken of een veelvoud aan de organisatie en dit voor 16 euro storten. Op sociale media kan je het evenement volgen op Facebook Vinyl For Life en op Instagram vinylforlife_oostkamp. (GST)