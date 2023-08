Vlamertingse Wintergasten vieren 15-jarig bestaan met tweedaags muziekfeest

Op donderdag 14 en vrijdag 15 september, telkens om 14.30 uur in het oc Vlamertinge, vieren de Wintergasten uit Vlamertinge hun vijftiende verjaardag met het tweedaagse muziekfeest ‘Zingen is goud’. Op donderdag zullen de bewoners van wzc Wintershove er maar al te graag bij zijn met de steun van de hele ploeg animatie en de vrijwilligers. Het publiek is ook welkom, zeker op vrijdag.

“Het begon eind 2007 toen ik mijn overstap maakte van zorg naar animatie in Wintershove”, vertelt Marianne Deygers, bezieler van de groep. “Activiteiten uitbouwen voor de bewoners was de opdracht en daar maakte muziek al heel snel deel van uit. In overleg met de vrijwilligers stelde ik toen de vraag: ‘Wie van jullie wil graag eens een liedje playbacken om daarmee een eerste ‘show’ in mekaar te steken?’. Tot mijn groot plezier was een groep enthousiastelingen bereid om mee op de ‘showbizzkar’ te springen en we waren vertrokken.”

Diverse shows

“In januari 2008 was het zover”, vervolgt Marianne Deygers. “Onze eerste show was Expo ‘58 waarin wij liedjes brachten uit die periode. Met de bewoners bouwden we het Atomium na om een decor te maken en het verhaal ‘Wintergasten’ was gestart.”

“Al meteen voelden wij dat zowel de liedjes als het visuele aspect een deugddoend effect hadden op onze bewoners. Met titels als l’Amour pour toujours, Favorietjes, Lichtjes van de Schelde, Moulin Rouge, Fiësta Melodia, Heb je even, Café met Vulle Goeste en nog zoveel meer, gingen we aan de slag. De repetities werden gezellige woensdagavonden en onze muziekshows kregen naam en faam bij de bewoners van Wintershove en daarbuiten. We speelden voor Okra’s, Samana’s en heel wat verenigingen maar telkens was de première voor Wintershove!”

“Onze shows kregen naam en faam in Wintershove en daarbuiten” – Marianne Deygers (bezielster)

“In 2014 gingen we maar liefst 25 keer op pad met een evenement rond de herdenking van Den Grooten Oorlog. Vier jaar later brachten we de soldatenliedjes opnieuw en ondertussen kreeg dat programma rond 11 november nog altijd veel waardering. Jaar na jaar brachten we twee tot drie mooie shownamiddagen. In februari 2019 was er nog Ziede gij mij geren met liedjes over de liefde. Voor de bewoners een feest van kleur in onze kledij, herkenbaarheid in de liedjes en ‘televisiewaardig’, zoals zij het vaak aangaven. Tijdens de verjaardagsfeesten voor bewoners vertolkten we menig artiest om het feest wat glans te geven. Door corona werden onze activiteiten op een laag pitje gezet, hoewel we ook met plezier de buitenronde van Wintershove deden met muziek en begroetingen door de vensterramen.”

Zingen is goud

“Intussen namen we de draad weer op en gaven we het beste van onszelf tijdens een Zomerfestival aan de waterkant van Wintershove. Anno 2023 zijn we trots om onze 15de verjaardag te mogen vieren met het tweedaagse muziekfeest Zingen is goud op donderdag 14 september en vrijdag 15 september telkens om 14.30 uur in het oc Vlamertinge. Kaarten zijn te koop voor 5 euro bij alle Wintergasten en aan het onthaal van Wintershove. Iedereen is van harte welkom”, besluit Marianne Deygers.