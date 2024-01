Vlakbij de zee wonen loont: 89% van de Middelkerkenaars is gelukkig

Volgens de nieuwe gemeente-stadsmonitor van de Vlaamse overheid voelt 89% van de Middelkerkenaars zich gelukkig. Ook op de andere graadmeters in dat ruime onderzoek scoort Middelkerke steevast boven het Vlaamse gemiddelde.

De gemeente-stadsmonitor is een driejaarlijkse bevraging van het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Overheid. Dat onderzoek polst naar de mening van zo’n 135.000 Vlamingen. Het bundelt meer dan 100 cijfers over het leven in je stad of gemeente. Volgens dit brede onderzoek zijn 83 % van de Middelkerkenaars tevreden over hun buurt. 89 % voelt zich over het algemeen gelukkig in Middelkerke. Cijfers die ver boven het Vlaamse gemiddelde uitstijgen.

De zee is een geluksfactor

Bij de vorige gemeente-stadsmonitor in 2020 scoorde Middelkerke op de graadmeter ‘geluk’ al ruim boven de 80%. Grootste reden voor geluk volgens de inwoners? Vlakbij zee wonen, voldoende uitgeruste faciliteiten, rust, goede woonkwaliteit en omringd worden door ‘vriendelijke mensen’. Die conclusies werden ook bevestigd na twee burgerbevragingen en twee enquêtes bij de tweedeverblijvers die het lokaal bestuur tussen 2020 en 2023 uitvoerde.

Mooie projecten

Welke elementen stimuleren dan de voortgezette stijging? Burgemeester Jean-Marie heeft wel een sterk vermoeden: “We leveren dagelijks inspanningen om het leven in Middelkerke te zog mogelijk te maken, maar de laatste jaren konden we enkele prachtige projecten opleveren. Denk maar aan de mooie promenade in Westende, onze verbeterde fietsverbindingen in het hinterland of het nieuwe sportpark De Krokodiel. Allemaal projecten die rechtstreeks het welzijn van de mensen bevorderen met meer groen en meer ruimte.”

“Dankbare mensen”

“Als ik het rapport bekijk, scoren we consequent boven de 70% op verschillende elementen die naar de ‘tevredenheid’ polsen. Onze inwoners zijn positieve, dankbare mensen met een gezonde eigen mening. Ik ben trots en fier dat zij onze inspanningen zo goed waarderen, maar de hoge scores vloeien ook voort uit de positieve ingesteldheid van alle Middelkerkenaars”, besluit de burgemeester.