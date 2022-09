Vlag van Okra Zillebeke stijlvol ingewijd tijdens mis

Tijdens een druk bijgewoonde eucharistieviering in de Sint-Catharinakerk werd de nieuwe vlag van Okra Zillebeke ingewijd. Het Koninklijk Sint-Catharinakoor zorgde voor de zang.

“Met een klein hartje en in moeilijke omstandigheden nam Okra Zillebeke de fakkel over van KBZ. Met de steun van het regiobestuur Ieper en de hulp van heel wat medewerkers zijn we er toch in geslaagd om Trefpunt Okra Zillebeke op te starten”, aldus voorzitter Jacques Depuydt. “Een vlag brengt mensen samen en verbindt hen in goede en kwade dagen, in vreugdevolle en feestelijke momenten maar ook in momenten van pijn en verdriet en afscheid nemen. Zo moesten we met pijn in het hart afscheid nemen van drie Okra-leden. In 2021 namen we afscheid van Christiane Goemaere en de recente weken werden we heel erg getroffen door het overlijden van Ludwig Vanderskelde en Robert Cappoen. We wensen iedereen die hen dierbaar waren veel moed, sterkte en troost toe in deze moeilijke momenten.”

Waar Okra voor staat

Jacques Depuydt benadrukt waar Okra eigenlijk voor staat. “Okra telt vier letters die respectievelijk staan voor Open houding in luisteren, spreken en handelen. De K staat voor katholieke en christelijke waarden zoals vrede, gerechtigheid, eerlijkheid, dienstbaarheid en vergevingsgezindheid. De R staat voor respect voor de natuur, wetten en regels maar ook voor de mening van anderen. De A staat voor actief bezig zijn en blijven op lichamelijk en geestelijk vlak door het beoefenen van allerlei activiteiten en denksporten. Okra is dus geen vereniging voor oude mensen of wat men er ook van maakt, maar voor personen die jong van hart en geest zijn en die actief bezig willen zijn en blijven”, besluit voorzitter Jacques Depuydt. (EG)