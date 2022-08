Vlag Mayors for Peace wappert aan administratief centrum

Aan het administratief centrum in Lo werd de vlag van Mayors for Peace gehesen. Hiermee herdenkt de stad Lo-Reninge de atoomaanvallen op Hiroshima en Nagasaki op 6 en 9 augustus 1945, nu 77 jaar geleden.

Mayors for Peace is een internationaal netwerk van steden en gemeenten waar ook de stad Lo-Reninge deel van uitmaakt. Deze organisatie werd in 1982 opgericht door de burgemeesters van Hiroshima en Nagasaki en heeft tot doel om in solidariteit met steden van over heel de wereld te pleiten voor nucleaire ontwapening.

Wereldwijd telt de organisatie 8.134 leden in 166 landen. In België zijn 395 steden en gemeenten lid van het netwerk. De stad Ieper functioneert op vraag van de burgemeester van Hiroshima als regioverantwoordelijke voor België.

Samen met de burgemeesters van Hiroshima en Nagasaki wil de stad Lo-Reninge stilstaan bij wat de beide Japanse steden 77 jaar geleden is overkomen en samen met hen de internationale gemeenschap oproepen om dringend werk te maken van een wereldwijde nucleaire ontwapening.