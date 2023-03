Vlaanderens Mooiste op groot scherm in Den Hazelt in Rumbeke

Zondag 2 april is het Vlaanderens wielerhoogdag met het monument der monumenten: de Ronde van Vlaanderen. Het Blasiuscomité nodigt iedereen uit naar Den Hazelt om de koers op groot scherm te volgen.

Vanaf 11 uur is er animatie voor groot en klein: springkasteel, vernieuwd speelplein met toezicht, kleurwedstrijd, spinning en men zal uiteraard ook een pronostiek kunnen wagen. Er is doorlopend bar, broodje worst of warme hesp en koffie met taart aan democratische prijzen.

Tussendoor hebben de aanwezigen de gelegenheid om (opnieuw) kennis te maken met de vernieuwde accommodatie van PC Den Hazelt. De laatste maanden zijn er immers heel wat aanpassings- en verbeteringswerken uitgevoerd. (AD)