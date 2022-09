Vlaanderen zoekt De Mol, Lichtervelde De Paljas: maak kennis met de 12 kandidaten

Maak kennis met de twaalf deelnemers

Koen Vanhoutte

Deze 57-jarige sportfunctionaris hoopt na 39 jaar dienst in 2028 zijn professionele loopbaan af te sluiten. Hij diende voorheen het vaderland als paracommando, maar heeft ook een (weliswaar kortstondige) verleden als postbode. Iets waar je echter voor moet terugkeren naar eind jaren tachtig! Koen is een energieke, creatieve geest met een goeie dosis humor en een portie gezond verstand. Omschrijft zichzelf echter als rationeel en sterk in relativeren, improviseren en organiseren. Het grote publiek zal deze kandidaat wellicht kennen van het zwembad of de sportdienst.

Saar Laridon

Deze 21-jarige studente mag je ook aanspreken met ‘authentieke serima’, haar totem bij de Lichterveldse meisjesscouts. Samen met Catho Viaene is ze groepsleidster van deze jeugdbeweging. Saar houdt van uitstapjes met vriendinnen en onderneemt geregeld een poging tot sporten. In het spel gaat ze de strijd aan met de uitbaters van het, volgens haar, leukste café van Lichtervelde: De Gouden Appel, waar ze zelf ook bijklust. Saar houdt niet van strakke regeltjes en noemt zichzelf een chaoot. Waar ze zich het meest aan ergert in het leven? Onvoldoende rum bij haar cola…

Lore Pollet

Deze 32-jarige psychologe in een mobiel team voor kinderen en jongeren is geboren en getogen in Lichtervelde. Na haar werkuren kan je haar terugvinden op een volleybalveld, maar evenzeer in haar zetel met een ontspannend boek. Vrije tijd spendeert Lore achter een naaimachine of een draaitafel. Dit voor de creatieve uitwerking van een klomp klei welteverstaan, ambities als dj heeft ze niet! Als sociaal beestje houdt ze ervan om vrienden aan het lachen te brengen of haar twee bengels thuis achterna te crossen. Het grote publiek zal haar waarschijnlijk wel kennen door een verleden bij de lokale Chiro, waar ze zich regelmatig over the top verkleedde. Als leidster leerde ze haar kalmte bewaren en tactisch te spelen. Daar creëerde ze ook haar motto ‘valsspelen is ook spelen’. Iets wat ze zonder verpinken zou inzetten om dit spel te kunnen winnen!

Madelon Vanzieleghem

Deze 34-jarige kandidate kan je kennen als dochter van de Vanzieleghems van de markt. Maar bij het grote publiek wellicht gekender als uitbaatster van ‘De Gouden Appel’. Uitgesproken hobby’s heeft Madelon niet, al bezorgen haar groene vingers haar wel de nodige rust. De kleur groen zet zich ook voort, wanneer ze sporadisch een wedstrijd meepikt vanuit de tribunes van Cercle Brugge. Madelon is een uiterst positief ingesteld persoon, elk nadeel heeft volgens haar uiteindelijk ook zijn voordeel. Komt niet graag voor verrassingen te staan, hierbij ligt haar autistisch kantje aan de oorzaak. Ziet zichzelf dit spel enkel en alleen maar winnen of het ver schoppen, als ze de rol van mol zou mogen opnemen.

Ashley Muylle

Deze 27-jarige kandidaat is nog maar een tweetal jaar inwoner van Lichtervelde. Ashley ziet dit avontuur dan ook als een unieke kans om Lichtervelde en zijn inwoners nog wat beter te leren kennen… Beroepsmatig en in zijn vrije tijd is hij met jongeren bezig. Als opvoeder in de Middenschool te Torhout, op sportief vlak als jeugdtrainer bij Cercle Brugge. Zelf voetbalt Ashley bij Club Roeselare, ziet zichzelf dan ook als een sportieve simpele ziel. Vriendin Lotte is eveneens kandidate in dit spel, wat hun gezinsleven komende tijd een speciale twist zal geven… Ashley krijgt het op zijn heupen van valsspelers, wat tegelijkertijd een goeie reden is om deel te nemen aan het spel. Zo kan hij er toekomstgericht beter mee leren omgaan.

Dieter Van Iseghem

Deze 43-jarige rasechte Lichterveldenaar vindt het nergens beter dan… in ‘Lighterfield city’! Aannemer van beroep, wat hem met de paplepel werd meegegeven. De kans dat je Dieter al ergens aan het werk hebt gezien, is vrij groot. Is het niet op professioneel vlak, dan wel als entertainer pur-sang! In een toneelstuk, een musical, als publieksopwarmer: Dieter is hiervoor de uitgelezen geknipte persoon! Zie je dus binnenkort een man in Pac Man-kostuum verschijnen met een tuba in de hand, dan zou dit Dieter wel eens kunnen zijn… Met de ‘Gitsy Streetband’ speelt hij herkenbare deuntjes op een ludieke manier. Bezit volgens hemzelf een grote mensenkennis, wat misschien wel eens van pas zou kunnen komen…

Tom Wackenier

Dit 40-jarige competitiebeest is aangespoeld vanuit Bredene. Na wat professionele watertjes te hebben doorzwommen, werkt hij nu als operator van een doornplooimachine in Sadef in Gits. Als Tom mag dromen, zou hij op professioneel vlak echter ooit nog willen werken voor een WorldTour-wielerploeg. Is zowel actief als passief bezeten door de sportmicrobe. Gaat ten allen tijde voor winst, dreigt hierdoor wel eens te diep in het spel op te gaan… De risico’s die Tom neemt zijn zo weleens de basis voor grappige taferelen die zich vormen. Onder zijn ruwe bolster schuilt een klein hartje, maar eentje van goud, die altijd voor iedereen klaar staat.

Phebe Casteleyn

Als 26-jarige werkzaam op twee fronten. Enerzijds is Phebe verpleegkundige in ‘Dominiek Savio’ in Gits, anderzijds steekt ze thuis meerdere handjes toe op de koeien- en courgettenboerderij. De weinige vrije tijd die rest, vult ze op met paardrijden, een ritje met de koersfiets, obstacleruns, een etentje of het lezen van een goed boek. Heeft een heel open en sociale persoonlijkheid, is behulpzaam en eerlijk. Maar is van het principe dat een leugentje om bestwil zo nu en dan geen kwaad kan. Haar ultieme droom is om samen met haar wederhelft oud te worden op ’t hof, maar rally rijden en uit een vliegtuig springen staat ook met stip op de bucketlistLang samenleven met een politie-agent heeft volgens haar zo zijn voordelen… Ze kan heel onschuldig en onnozel gedrag stellen, maar diep vanbinnen schuilt een beestje dat mensen graag om de tuin leidt!

Steven Houttekier

Deze 42-jarige horeca-uitbater is een alom gekend figuur tot ver buiten de Lichterveldse gemeentegrenzen. Momenteel zie je hem achter de toog van zowel de BaRaaf als De Gouden Appel. Jawel, Steven deelt de lakens met medekandidate Madelon… Boys will be boys; hij houdt zich vooral bezig met stripverhalen, boardgames, gaming en vinyl in zijn vrije tijd. Steven stapt enorm positief door het leven, is een sociaal en ondernemend figuur. Een echte bon vivant die zich zelden zal (laten) opjagen en stressen.Om het spel te winnen, eigent hij zichzelf voldoende kwaliteiten toe om de boel te manipuleren.

Lotte Vander Meeren

Deze 27-jarige kandidate mag je ook aanspreken met ‘juf Lotte’. Is gediplomeerd kleuterleidster, maar heeft haar eigen klasje in het tweede leerjaar van ‘Ten Parke’ in Torhout. In haar vrije tijd is ze gepassioneerd bezig in de balletwereld. Is nog steeds actief ballerina, maar combineert dit al enkele jaren met het geven van balletlessen. Haar grootste droom is dan ook het opbouwen van een eigen balletschool… De resterende vrije tijd spendeert ze graag met haar gezin, dat recent werd uitgebreid met een zoontje. Een gezin waartoe ook Ashley behoort, die medekandidaat is in dit spel! In het alledaagse leven is Lotte behulpzaam en zorgzaam, staat altijd voor iedereen klaar met een luisterend oor of om hulp te bieden. In het spel geldt voor haar echter het ‘oog om oog, tand om tand-principe’ en gaat ze voluit voor de winst.

Willem Naert

De Benjamin van het gezelschap heet in dit spel Willem. Deze 21-jarige student biomedische wetenschappen houdt zich graag actief bezig. Onderhoudt zijn lichaam met hardlopen, cardio en fitness. Maar is evenzeer muzikaal aangelegd als trompettist bij de lokale fanfare en heeft een grote interesse in alles wat met technologie en wetenschap te maken heeft. Hangt ook graag de toerist uit in eigen land, wat hij combineert met zijn fascinatie voor fotografie. Hij zal in het begin wat introvert overkomen, maar toch zijn sociaal vermogen etaleren wanneer het vertrouwen in anderen toeneemt. Als de naam Willem geen belletje doet rinkelen, zal het grote publiek misschien wat meer vertrouwd zijn met zijn ouders. Jenka en Dries zijn volgens hem alom gekende figuren in het Lichterveldse straatbeeld. Denkt er zelf als winnaar te kunnen uitkomen, doordat hij altijd en overal zijn uiterste best doet.

Bart Alliet

Deze 46-jarige redder/sportanimator bij sportdienst in Lichtervelde is meer dan 20 jaar een vast figuur in de toneelkring ‘Willen is kunnen’. Zijn vrije tijd staat grotendeels in het teken van zijn kinderen… Toch kan hij ook evenzeer genieten van een spinningles, een drankje met vrienden of het meepikken van een festival in de buurt. Wat minder actief, maar minstens even fanatiek is hij regelmatig terug te vinden in de tribunes van Club Brugge. Kan creatief uit de hoek komen, is heel sociaal ingesteld en geduldig van aard. Eigenschappen die in het spel wel eens waardevol kunnen zijn! Bart zou het grote publiek al moeten kennen van zijn uitgebreide Lichtervelds sociaal leven: zwemlessen, sportdienst, toneel, afsluiter van fuiven in danstempel ‘De Zwaan’… Maar ook van de titel ‘Krak van Lichtervelde 2018’ en ‘Prins Folklore’ in 1998. Krijgt het op zijn heupen van onrechtvaardigheid, kwetsende pesterijen en geruzie.