Vlaanderen zet schouders onder restauratie: 1,2 miljoen voor IJzertoren

De IJzertoren in Diksmuide is een van de restauratieprojecten in West-Vlaanderen waarvoor minister Diependaele zijn fiat geeft. Het monument krijgt zowat 1,2 miljoen euro van de koek van 1,7 miljoen euro die beschikbaar wordt gesteld voor West-Vlaanderen.

“Ik geef groen licht aan verschillende restauratieprojecten in West-Vlaanderen”, zegt Matthias Diependaele, Vlaams minister van onder meer Wonen en Onroerend Erfgoed. “Onroerend erfgoed vertelt vaak een lokaal verhaal en geeft mee vorm aan onze Vlaamse identiteit. Met middelen uit het relanceplan kunnen de eigenaars van deze monumenten ondersteuning krijgen om de waarde van het erfgoed te bewaren. Regelmatig onderhoud is de beste investering om dure restauraties in de toekomst te vermijden. Door te investeren in projecten met een sociale en culturele finaliteit zorg ik ervoor dat het economische en maatschappelijke weefsel kan herstellen na de coronacrisis.”

We hopen in de loop van volgend jaar te starten en de werken zullen vermoedelijk 2,5 jaar in beslag nemen

Eerst inspectie

De Vlaamse overheid kent voor deze projecten samen een premie van exact 1.678.973,34 euro toe. Voor de restauratie van de IJzertoren bedraagt de subsidie 1.186.767,78 euro. De iconische toren is inderdaad dringend aan grondige restauratie toe, en dus is de directie van Museum aan de IJzer zeker tevreden met deze subsidie. In principe zouden de restauratiewerken meteen kunnen starten, maar helaas zal het zo snel niet gaan. “We kunnen niet zomaar direct beginnen”, zegt directeur Peter Mouton.

“Het restauratiedossier dateert al van 2016, maar eerst krijgen we binnenkort nog een inspectie van Monumentenwacht. We weten dus nu nog niet of die inspectie nog andere zaken aan het licht brengt die ook moeten aangepakt worden. Intussen zijn de bouwprijzen en materialen de laatste tijd fors gestegen, en op zo’n groot bedrag kan dat een flinke slok op de borrel schelen. Een premie van 1,8 miljoen euro is een mooi bedrag, maar met die prijsstijgingen moeten we zeker rekening houden. Als alles gecheckt is, kunnen we alle documenten opmaken en overgaan tot de openbare aanbesteding. We krijgen een termijn van 5 jaar voor de restauratie, dus dat zal wel haalbaar zijn. Een exacte startdatum kunnen we nog niet vooropstellen, maar ik hoop toch ergens in de loop van volgend jaar en ik vermoed dat de werken zo’n 2,5 jaar in beslag zullen nemen.”

Beschermd monument

Het buitenschrijnwerk en het glas van de IJzertoren zullen worden gerestaureerd, net als de dakbedekking, de muurafdekkingen, het gevelmetselwerk en het voegwerk. De gevelvlakken krijgen een waterwerende behandeling. Het complex IJzertoren met bedevaartweide is sinds 1992 beschermd als monument en als dorpsgezicht, om zijn belangrijke historische en culturele waarde. Het is een gedenkteken van hulde en eerherstel aan de Vlaamse gesneuvelden uit WOI, een symbool van de Vlaamse ontvoogdingsstrijd met een inherente internationale vredesboodschap. De site is het epicentrum van de jaarlijkse IJzerbedevaart.