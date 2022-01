Vlaanderen trekt recordbedrag om studenten over hele wereld te laten studeren: drie West-Vlamingen getuigen

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) investeert ruim 4 miljoen euro om studenten en docenten zich buiten Europa te laten onderdompelen. Dit recordbedrag wordt door ervaringsdeskundigen alleen maar toegejuicht. Wij laten drie West-Vlaamse (ex-)studenten met een internationaal tintje getuigen.

Luca Verhaeghe (Verenigde Staten): “Als rijker mens naar België teruggekeerd”

De Kuurnse Luca Verhaeghe (22), die aan Howest in Kortrijk haar derde jaar communicatiemanagement volgt, verbleef van 24 augustus tot 17 december in de Verenigde Staten. Aan het Chestnut Hill College, op een half uurtje rijden van de miljoenenstad Philadelphia, volgde ze samen met acht andere Belgische studenten vier maanden les. “Dé ervaring van mijn leven”, zo omschrijft ze die periode. “Ik wilde me volledig onderdompelen in een andere cultuur en heb van elke seconde genoten.”

Luca sliep met haar Belgische roommate in een typische dorm op de campus. “Het waren ook de vier meest uitdagende maanden van mijn studententijd. Amerikanen zijn van nature eerder gesloten, maar met de vele andere internationale studenten bouwde ik een goed contact op. Ik heb nu vrienden in Groot-Brittannië, Australië, Spanje, Frankrijk… Prachtig, toch?”

Uit de comfortzone

Haar vier maanden in de States waren een verademing, zegt Luca. “Niet alleen omdat het coronavirus er de maatschappij minder controleert, het heeft me ook een pak zelfstandiger gemaakt. Ik kan het elke student aanraden om even naar het buitenland te trekken. Ik heb er echt mijn plan leren trekken en werd verplicht om mijn comfortzone te verlaten. Die levenservaring neemt niemand me nog af. Ik ben als een rijker mens naar België teruggekeerd.”

Het afscheid verliep enigszins met pijn in het hart, geeft Luca toe. “Ik was helemaal aangepast aan de lokale manier van leven. Ik heb er hard moeten werken, maar kon tegelijk een deel van het land ontdekken. Zo trok ik naar New York City en Washington DC… Enkel de Belgische keuken heb ik er gemist.” De komende maanden werkt Luca nog haar stage op de communicatiedienst van Volvo Trucks en haar bachelorproef af, daarna wil ze aan de slag. “Wie weet in het buitenland. Dankzij mijn Amerikaans avontuur heeft de wereld geen grenzen meer voor mij.”

Xander Godderis. © GF

Xander Godderis (Zuid-Korea): “Ik heb nu overal ter wereld een bed”

Van 23 augustus tot en met 23 december 2021 was Xander Godderis (20) student aan de Solbridge International School of Business in Daejon, de vijfde grootste stad van Zuid-Korea. “Ik zou het zo opnieuw doen”, glundert de Roeselarenaar, die aan Vives in Kortrijk het derde jaar Marketing & Salesmanagement volgt. “Aanvankelijk wilde ik naar Denemarken of Hongarije trekken, maar een infosessie trok me over de streep.”

De eerste twee weken op Zuid-Koreaanse bodem bracht Xander in quarantaine door. “Een standaardprocedure, maar het was geen makkelijke periode. Ik wilde meteen het land ontdekken en me onderdompelen in de cultuur. Maar als je dan eerst nog veertien dagen in isolatie moet…”

Smeltkroes

Xander beschouwt zijn vier maanden in Zuid-Korea als een onvergetelijke periode. “Aan mijn school in Daejon studeerden liefst 1.100 jongeren, met 52 verschillende nationaliteiten. Een echte smeltkroes dus. Koreaans heb ik niet onder de knie gekregen, maar ik heb nu wel zo goed als overal ter wereld vrienden wonen. Spanje, Kazachstan, Peru, Frankrijk, Chili… Er staat overal een bed voor me klaar. Ik ben ook van plan om de komende jaren mijn vrienden die ik in Zuid-Korea leerde kennen, in hun thuisland te bezoeken.”

Naast de tijd van zijn leven, moest Xander er ook stevig in de boeken duiken. “Het Zuid-Koreaanse studiesysteem is compleet anders dan bij ons, het is er erg competitief. Uiteindelijk zwaaide ik af met een A-score – na de A+ de tweede hoogste quotering – dus ik mag zeker niet klagen. Ik kan het elke Vlaamse student aanraden om enkele maanden naar het buitenland te trekken. Ik ben veel zelfstandiger nu en sta volledig anders in het leven. Nu durf ik wildvreemden zonder aarzelen aanspreken bijvoorbeeld. Volgend academiejaar hoop ik opnieuw een buitenlands avontuur te kunnen ondernemen.” Dat er extra fondsen uitgetrokken worden, ziet Xander als de juiste keuze. “Buiten onze landsgrenzen studeren, is investeren in de rest van je leven. Dat moet voor iedereen mogelijk zijn.”

Birgit Wittezaele. © GF

Birgit Wittezaele (Canada en Spanje): “Mijn bagage is fors gegroeid”

Met vier maanden Toronto (Canada) en zes maanden Madrid (Spanje) heeft Birgit Wittezaele (27) uit Kortrijk er een stevig internationaal studentenparcours op zitten. Ze heeft een diploma communicatiemanagement en master in de journalistiek op zak en behaalde in september vorig jaar aan de Universiteit Utrecht nog een master in genderstudies. “Mijn tijd in het buitenland is by far de beste periode van mijn leven”, onderstreept ze. “In Toronto trok ik naar de Ryerson University en kon ik een volledig nieuwe wereld in me opnemen. Een andere taal, andere gewoontes en vooral een sprong in het ondiepe. Ik was toen amper 21 en stond voor het eerst in mijn leven op mijn eigen benen, aan de andere kant van de wereld dan nog. Ik heb er bijzonder veel geleerd.”

In het buitenland studeren, vergroot volgens Birgit alleen maar je capaciteiten. “Mijn bagage is in elk geval fors gegroeid. Je schaaft niet enkel je kennis bij op een andere manier dan je gewoon bent, ook je menselijke vaardigheden varen er alleen maar wel bij. Je bent quasi verplicht om nieuwe mensen te leren kennen en vrienden te maken. Je vertrouwde omgeving is niet langer een evidentie, je moet die zelf opnieuw creëren. Dat vraagt aanvankelijk wat energie, maar je krijgt er zoveel voor terug.”

Extra troef

Momenteel is Birgit op zoek naar een eerste job. “Ik ben volop aan het solliciteren en zou het liefst een carrière uitstippelen in de non-profitwereld of de gendersector. Mijn internationale ervaring als student zal ik zeker als extra troef op tafel leggen. Het bewijst dat ik erg flexibel ingesteld ben en zin heb voor initiatief en avontuur.” Dat Vlaanderen nu extra fondsen vrijmaakt om studenten ervaring te laten opdoen buiten Europa, kan Birgit alleen maar toejuichen. “Hoe meer mensen hiervan kunnen proeven, hoe beter voor onze volledige maatschappij.”