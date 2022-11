Vlaanderen trekt 1,6 miljoen euro uit voor Menenpoort die twee jaar in steigers zal staan

De Commonwealth War Graves Commission start in 2023 een grootschalige restauratie van de Menenpoort. Ongeveer twee jaar zal het iconische WO I-herdenkingsmonument in hartje Ieper in de steigers staan. De Vlaamse overheid draagt haar steentje bij met een premiebedrag van 1,6 miljoen euro.

De restauratiewerken aan de Menenpoort start in het voorjaar van 2023 en zal wellicht 18 maanden en mogelijk twee jaar duren. “Alle natuurstenen worden conserverend gereinigd”, zegt Geert Bekaert, area director van de Commonwealth War Graves Commission (CWGC) in West- en Zuid-Europa. “We gaan de muren volledig opnieuw voegen. Veel van de bovenste panelen zijn verkleurd door waterinsijpeling via het dak. Nu ligt er op het dak een soort folie. Daar zitten gaten en scheuren in die werden opgelapt. Dat is niet meer up-to-date. Er komt dus ook een nieuw dak.”

100ste verjaardag in 2027

Nadat de CWGC in 2021 intekende op de thematische oproep ‘Erfgoed en Toerisme’, kennen minister van Erfgoed Matthias Diependaele en Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir een premiebedrag van 1,6 miljoen euro toe voor de restauratie van dit iconisch erfgoed.

Dat de Menenpoort nu gerestaureerd wordt is geen toeval. De grote drukte na de eeuwherdenking van de Eerste Wereldoorlog is voorbij en in 2027 wordt de 100ste verjaardag van het iconische monument gevierd.