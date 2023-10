Vlaanderen kent restauratiesubsidie toe aan Brugs schoolgebouw dat begin 2025 ontruimd wordt

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) kent 160.041,56 euro toe voor de restauratiewerken van het oude natiehuis van het College van de Engelse Jezuïeten. Bij Scholengroep Impact!, de eigenaar van het huidig schoolgebouw in de Spiegelrei, reageren ze verbaasd: Impact wil het pand verkopen, van zodra de nieuwe schoolinfrastructuur op de Vrijdagmarkt klaar is.

“Het oude natiehuis is één van de vele erfgoedparels die onze stad rijk is. Dankzij deze Vlaamse steun zal het gebouw een belangrijke opfrisbeurt krijgen. Dat draagt bij tot het uitzicht en de uitstraling van onze stad. Daarom blijft het belangrijk dat Vlaanderen hierin verder investeert”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger en Brugs lijsttrekker Maaike De Vreese (N-VA).

Erfgoedpremie

Met fierheid kondigt de lijsttrekker van N-VA Brugge het feit aan dat haar partijgenoot minister Diependaele een ministerieel besluit voor de toekenning van een erfgoedpremie volgens de bijzondere procedure voor erfgoed in Brugge ondertekende. Met deze premie zal de achtergevel en het schrijnwerk van het oude natiehuis van het college van de Engelse Jezuïeten te Brugge, nu de basisschool De Spiegelrei, een grondige opknapbeurt krijgen.

“Dit prachtige gebouwencomplex, gelegen langs de schilderachtige Spiegelrei, is zeer gezichtsbepalend in het minder toeristische maar zo mooie deel van Brugge. Hier werd eeuwenlang onderwijs gegeven en ook het consulaat van de belangrijke Engelse wolhandelaars was er gehuisvest. Het illustreert de internationale betekenis van Brugge, vroeger, nu en ongetwijfeld ook morgen”, merkt gemeenteraadslid en historicus Pol Van Den Driessche (N-VA) op.

Verkoop

“We zijn blij dat de scholengroep gebruik maakt van deze premie om het oude natiehuis in goede staat te houden en te bewaren voor de toekomst. Dat is de beste manier om dure restauraties in de toekomst te vermijden. Het is duidelijk dat minister Diependaele een boontje heeft voor het Brugse erfgoed. Dankzij deze steun wordt Brugge nog mooier”, besluit Maaike De Vreese.

Vreemd genoeg heeft de directie van scholengroep Impact! nog niks vernomen over die premie. Dit schooljaar huisvest het gebouw de leerlingen van de basisscholen De Spiegelrei én De Vrijdagmarkt. Want dezer dagen wordt een nieuw schoolgebouw gebouwd op de Vrijdagmarkt. Als alles volgens plan verloopt wordt de vernieuwende architectuur op de Vrijdagmarkt vanaf begin 2025 de leeromgeving voor de leerlingen van beide basisscholen.

Impact is eigenaar van het pand langs de Spiegelrei en wil het in 2025 verkopen, van zodra alle leerlingen kunnen verhuizen naar de Vrijdagmarkt. Met meerwaarde dank zij de premie van minister Diependaele? Want en andere bestemming voor het pand heeft de scholengroep niet.