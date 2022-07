Vlaanderen Feest fietst langs optredens van verschillende verenigingen

Komend weekend viert de gemeente de Vlaamse feestdag met ‘Vlaanderen Feest’. De cultuurdienst en de cultuurraad, de organisatoren van het evenement, gooien het dit jaar over een totaal andere boeg en organiseren een fietstocht doorheen de gemeente. Verschillende verenigingen helpen mee.

In de periode rond maandag 11 juli organiseren de cultuurraad en de cultuurdienst elk jaar in het kader van ‘Vlaanderen Feest’ een evenement. “De jongste jaren waren er vooral optredens in één van de deelgemeenten. Dit jaar gooien we het over een heel andere boeg”, aldus Daisy Decoene, voorzitster van de cultuurraad. Omdat de Moorsleedse cultuurdienst 20 jaar bestaat, werd er beslist om terug te grijpen naar het concept van de eerste Vlaamse feestdag. “Met het nieuwe concept kunnen we na een moeilijke coronaperiode ook de verenigingen terug in de kijker zetten.”

Op zondag 10 juli kan je vanaf 14 uur een fietstocht van ongeveer 20 km doorheen Groot-Moorslede afhaspelen. “De tocht is dus zeker haalbaar voor gezinnen met kinderen en minder sportieve mensen.” Op verschillende locaties langs het parcours staan zondag muziek- en toneelverenigingen opgesteld. Zij brengen verschillende optredens. De koninklijke harmonieën van Moorslede en Slypskapelle, de Ridder Jans Zonen, het trommelkorps Harypska, het Grimmertingekoor, Volksvermaak Dadizele, KNA en Cantabile werken mee aan het evenement.

Aan de fietstocht worden er ook twee fotozoektochten gekoppeld: een voor kinderen en een voor volwassenen. Starten aan de fietstocht kan op drie locaties: aan ‘t Torreke in Dadizele, aan de oude pastorie vlakbij de kerk van Slypskapelle of aan Ter Sterre, de school in de Passendaalsestraat in Moorslede.

Op die plaatsen is er telkens een stand van de cultuurraad waar men de route en de zoektocht kan ophalen. Eenmaal aangekomen in ‘t Torreke kan je in het gemeentelijk domein genieten van een drankje op het terras, uitgebaat door de mensen van Cantabile. Om 18 uur is er in ‘t Torreke ook nog een optreden. De Notenkrakers geven er het beste van zichzelf. Voor de kinderen wordt er animatie voorzien.