Vlaanderen betaalt de helft van de duurzame investeringen van het Concertgebouw in Brugge

Het Concertgebouw in Brugge wil warmtepompen en zonwering installeren. Dat kost bijna één miljard euro! Vlaanderen hoest de helft van dat bedrag op, zodat Brugges cultuurtempel duurzamer wordt.

Eind augustus diende het Concertgebouw bij de Vlaamse overheid een aanvraag in voor een verduurzamingsinvestering. Het project omvat het vernieuwen van de glazen inkompartij, het vervangen van de ijswatergroepen door warmtepompen en het plaatsen van zonwering op de ramen van Forum 5 en Forum 6. De totale projectkost wordt geraamd op 980.000 euro.

Subsidie

De Vlaamse overheid kende zopas de gevraagde subsidie van 500.000 euro hiervoor toe. Dit is het maximumbedrag dat in dit dossier binnen die subsidielijn kon toegezegd worden.

Brugs burgemeester Dirk De fauw is uiterard verheugd dat Vlaanderen deze mooie subsidie aan het Concertgebouw toekent: “Vanuit de stad engageren we ons eveneens. Het college van burgemeester en schepenen stemde in met een cofinanciering die overeenkomt met 40 procent van de investeringskost. Dat deze Vlaamse subsidie toegekend wordt net nu we als stad kenbaar maken dat we ons kandidaat stellen als Europese Culturele Hoofdstad in 2030, sterkt ons alleen maar in onze ambitie voor de verdere uitbouw van Brugge als cultuurstad.”

Energiebewust

Volgens algemeen directeur Katrien Van Eeckhoutte wil het Concertgebouw Brugge zijn rol als levendig kunstenhuis en bruisende ontmoetingsplek ten volle spelen: “Dat doen we voor duizenden artiesten en meer dan 150.000 bezoekers per jaar. We willen onze fantastische state-of-the-art infrastructuur toekomstgericht en energiebewust beheren en zijn blij en dankbaar dat de stichtende overheden zich financieel engageren om deze dringende verduurzamingsinvesteringen mogelijk te maken. We zijn al volop bezig met de voorbereiding van de werken zodat de beoogde energiebesparingen zo snel mogelijk gerealiseerd kunnen worden.”