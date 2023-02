Vlaamse subsidie voor restauratie van klok van Sint-Salvatorskathedraal in Brugge

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele kent 94.430,99 euro toe voor de restauratie van de Sint-Salvatorskathedraal in Brugge. De erfgoedpremie zal enerzijds worden gebruikt voor de restauratie van de gevallen klok en de vloer in de toren. Anderzijds krijgt het buitenschrijnwerk een onderhoudsschilderbeurt.

“De Sint-Salvatorskathedraal is iconisch in de Brugse skyline en één van onze mooiste erfgoedparels. Dankzij deze Vlaamse steun zal het gebouw een belangrijke opfrisbeurt krijgen. Dat draagt bij tot het uitzicht en de uitstraling van onze stad. Daarom blijft het belangrijk dat Vlaanderen hierin verder investeert”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger en Brugs lijsttrekker Maaike De Vreese (N-VA).

Boontje

De standaardpremie van de Vlaamse overheid maakt het mogelijk voor eigenaars van onroerend erfgoed om via een eenvoudige procedure snel ondersteuning te krijgen om hun erfgoed te onderhouden.

“We zijn blij dat ook de provincie West-Vlaanderen gebruikt maakt van de premie om de Sint-Salvatorskathedraal in goede staat te houden. Dat is de beste manier om dure restauraties in de toekomst te vermijden. Het is duidelijk dat minister Diependaele een boontje heeft voor het Brugse erfgoed. Dankzij deze steun wordt Brugge steeds mooier”, besluit De Vreese.