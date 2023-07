Vlaamse subsidie voor nieuwe all weather-piste op Gaverbeekhippodroom

Het stadsbestuur van Waregem en vzw De Gaverbeek ontvangen een Vlaamse subsidie van 220.140,48 euro om hun toekomstvisie uit te breiden. Op de verlanglijst staat onder meer een nieuwe all weather-piste op de Gaverbeekhippodroom.

Sinds begin dit jaar overleggen de stad en de paardrijvereniging De Gaverbeek nog intensiever om hun samenwerking beter uit te werken. “Het resultaat van die samenwerking bestaat erin om de bloeiende paardenvereniging te versterken door hun terreinen op te waarderen”, legt schepen van Sport Kristof Chanterie (CD&V) uit. Zo werden er nieuwe stallen en een vernieuwde drafbaan aangelegd op de Gaverbeekhippodroom en de aanpalende site van Sport Vlaanderen.

Ook De Gaverbeek heeft dringend nood aan een renovatie van de infrastructuur. Om daarvoor een subsidie in te krijgen, dienden de stad en de paardrijvereniging eind maart een investeringsdossier in bij Sport Vlaanderen. Dat werd over de hele lijn positief beoordeeld.

Concreet zullen de middelen dienen voor de aanleg van een nieuwe all weather-piste en longeercirkel. “Daarvoor zijn de eerste stappen al gezet. De nieuwe piste zal in de plaats komen van de gewone buitenrijbaan”, zegt Chanterie. “Dankzij de nieuwe piste zullen de trainingen, wedstrijden of evenementen niet langer afhankelijk zijn van het weer.” Op termijn worden ook de rode stallen en de omliggende zone gerenoveerd en worden de vaste hindernissen hersteld. “Zo zal de site nog beter uitgerust zijn om eventingwedstrijden te organiseren.” (PNW)