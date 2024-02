Vlaamse steun voor lokaal dienstencentrum in Lissewege

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun toe van 978.000 euro toe voor de bouw van een lokaal dienstencentrum in Lissewege. Het dienstencentrum zal deel uit maken van het grotere bouwproject Scharphout, waar alle inwoners van de gemeente hun plek kunnen vinden.

Lokale dienstencentra hebben een belangrijke functie. In Lissewege is het de bedoeling om een sociaal kruispunt in de buurt te creëren waar bewoners met zorgvragen terecht kunnen. Personen met potentiële of beginnende zorgbehoeften kunnen er een warme maaltijd krijgen, schoonheidszorgen en er zullen zitdagen zijn door maatschappelijke werkers en zorgcoördinatoren om mensen op weg te helpen.

Buurtwerking vormt een belangrijke schakel. Door het gecombineerde aanbod van dienstencentrum, bibliotheek en sporthal kunnen de functies elkaar ondersteunen en aanvullen.

Circulair bouwen

Het Mintus dienstencentrum Levensvreugde, nu nog gevestigd aan het Lisseweegs Vaartje, zal deel uitmaken van een groter project. Dat project omvat de sloop van bestaande gebouwen en de realisatie van een gebouwencomplex met lokaal dienstencentrum, bibliotheek, sporthal, jeugdlokalen en een herwerkt speel-, leer- en ontspanningslandschap.

Het project schenkt een ruime buitenomgeving aan de buurt, en wil een verwelkomend gebouw zijn voor alle mensen van Lissewege: iedereen is welkom in deze ‘living van Lissewege’. De bouwmethode is een proefproject dat stoelt op de principes van circulair bouwen met oog voor zo veel mogelijk herbruikbare materialen en bouwelementen.

Subsidie

Het lokaal dienstencentrum zelf zal vlot bereikbaar zijn vanuit de grote welkomstruimte. Er zijn gespreks- en personeelsruimtes en aan aangrenzend is er een groot terras waar bezoekers gebruik kunnen van maken. De kostprijs van het dienstencentrum wordt geraamd op 2 miljoen euro. Via het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden kent Vlaams minister Hilde Crevits een investeringssteun toe van 978.000 euro.

De werken zijn al in vergevorderde staat van onderhandeling en zouden nog starten voor het bouwverlof van 2024. De bouw van het hele project zal anderhalf jaar in beslag nemen. Oplevering is voorzien eind 2025.