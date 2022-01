Vlaamse regering investeert in twee Brugse ziekenhuizen

De Vlaamse Regering investeert 559 510,56 euro in twee Brugse ziekenhuizen. Concreet gaat het om het Psychiatrisch Ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw Brugge en Algemeen Ziekenhuis Sint-Jan Brugge-Oostende. “Dankzij deze Vlaamse subsidies kunnen onze ziekenhuizen dringende of onafwendbare investeringen doen in hun ziekenhuizen. Op deze manier investeren we in het welzijn en de gezondheid van onze burgers”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger en Brugs N-VA-voorzitter Maaike De Vreese.

Midden juli 2021 heeft de Vlaamse Regering beslist 21 Vlaamse dossiers, voor een totaalbedrag van 16,79 miljoen euro, te erkennen als dringende of onafwendbare investeringen in ziekenhuizen. Twee Brugse ziekenhuizen kunnen hierdoor rekenen op Vlaamse middelen. De Vlaamse middelen werden verleend op 30 augustus en de aanvang van de werken moeten binnen de twee jaar starten om aanspraak te maken op de subsidies. De betaling van de subsidie gebeurt pas wanneer de werken zijn voltooid en de nieuwe voorzieningen in gebruik worden genomen.

Maaike Devreese.

Het Algemeen Ziekenhuis Sint-Jan Brugge-Oostende kan hierdoor rekenen op 493.698,37 euro. Met dat budget zal het ziekenhuis verbouwingen kunnen doen om hun dienst Intensieve Zorgen uit te breiden met 28 extra bedden. De geraamde, totale investeringskost bedraag 11, 23 miljoen euro.

IZ

Daarnaast kan het Psychiatrisch Ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw Brugge rekenen op 65.812,19 euro rekenen. Met dat budget zal het ziekenhuis een uitbreiding doen van hun dienst Intensieve Zorgen. Er komen vier High Intensive Care-bedden en twee gewone crisisbedden, een gemeenschappelijke ruimte, een afgesloten patio en een technische ruimte.

De geraamde, totale investeringskost bedraagt ongeveer 1,4 miljoen euro. Het ziekenhuis heeft in samenspraak met de FOD Volksgezondheid de ingebruikname van de extra bedden uitgesteld tot de ingebruikname van de nieuwbouw van het ziekenhuis. De extra bedden zullen worden ingezet in juni 2022.