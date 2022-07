Vlaamse primeur: Bredene start proefproject op stranden met statiegeld op plastic en blik

Tussen 15 en 15 augustus komt er een proefproject voor statiegeld op PET-flessen en blikjes in Bredene. Het proefproject is uniek in Vlaanderen en met de resultaten ervan wil Bredene het nut van statiegeld op plastic aantonen. Het statiegeld wordt ingevoerd op PET-flessen en blik aan de Bredense strandposten 1, 2 en 3.

“Iedereen die een dagje doorbrengt op onze Belgische stranden stoort zich er aan. Tegen het einde van de dag liggen er meer plastic flestjes en blikjes op het strand dan dat er dagtoeristen op een handdoek hebben gelegen. Onze stranden moeten weer veilig en proper worden en de invoering van statiegeld kan daarvoor een wereld van verschil maken”, zegt burgemeester en Vlaams Volksvertegenwoordiger Steve Vandenberghe (Vooruit).

Het statiegeld wordt ingevoerd op de Bredense strandposten 1, 2 en 3. Aan de Twins Surfclub en de beachbars aan de strandposten 1 en 3 krijg je 0,20 euro terug als je de lege verpakking van de daar aangekochte consumptie, met unieke sticker, terugbrengt naar de toiletdame aan dezelfde strandpost. “Bredene wil hiermee resoluut inzetten op minder zwerfvuil op het strand en plastic in zee”, aldus Vandenberghe. Het project loopt tijdens de topmaand van het zomerseizoen.

(HH)