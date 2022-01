Vlaamse overheid subsidieert deels investering van 3,5 miljoen euro: Gemeentehuis toe aan restauratie

De restauratiewerken aan het gemeentehuis zijn opgestart. Aan de restauratie hangt een prijskaartje van 3,5 miljoen euro vast, maar daar wordt wel een groot deel van gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. “Dergelijke investeringen zijn voor een gemeente alleen ook bijna niet te dragen”, zegt burgemeester Wilfried Vandaele.

Het monumentale gemeentehuis van De Haan maakt deel uit van het beschermde dorpsgezicht De Concessie en is zelf ook beschermd als monument. Het werd in 1985 in gebruik genomen als gemeentehuis, maar is nu door onder meer vocht en betonrot aan een grondige opknapbeurt toe. In mei vorig jaar kondigde het Haanse gemeentebestuur in aanwezigheid van Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) aan dat het monumentale gemeentehuis zou worden gerestaureerd.

“De kosten voor deze restauratie zijn alvast aanzienlijk: het architectenbureau (Maarten Dobbelaere, red.) raamt de kostprijs op 3,5 miljoen euro. We zijn dan ook bijzonder dankbaar voor de financiële steun die we krijgen vanuit de Vlaamse overheid, want dergelijke investeringen zijn voor een gemeente alleen bijna niet te dragen”, stelt burgemeester Wilfried Vandaele. Voor de restauratie werd een subsidie van 2.272.941 euro toegekend, exclusief de subsidie die later nog toegekend kan worden op de kostprijs van de omgevingsaanleg. De uitvoeringstermijn van de werken is bepaald op 320 werkdagen, zodat ze over twee kalenderjaren gespreid zullen moeten worden. De werken kunnen volgens burgemeester Vandaele dus pas ten vroegste half ‘23 klaar zijn.

Grand Hotel

Het gemeentehuis van De Haan is eigenlijk een van de grootste en oudste hotels van de badplaats. Het monumentale gebouw maakt deel uit van het beschermde dorpsgezicht De Concessie, en werd in 1981 zelf ook beschermd als monument wegens de architectuurhistorische waarde ervan. In 1898 ontworpen als luxehotel – le Grand Hotel du Coq – beschikte het over 62 kamers en een grote feestzaal. Ook stallingen en een bakkerij maakten deel uit van het hotel.

De restauratie zal in drie fasen verlopen en twee jaar duren

“In 1936 werd het grondig gerenoveerd door architect Leon Ide, die hier vele panden heeft gebouwd en verbouwd. De open galerij in hout werd toen vervangen door een betonnen constructie”, weet burgemeester Vandaele. In 1949 werd het gebouw dan aangekocht door de Société Coopérative Intercommunale d’Oeuvres Sociales de la région de Charleroi. Deze intercommunale bouwde faciliteiten voor sociale instellingen en het hotel werd een vakantiehuis voor kinderen uit Charleroi en omgeving. Home l’ Espérance, een van de toen erg populaire ‘vakantiekolonies’ aan onze kust, kon 140 kinderen huisvesten. De gemeente kocht het imposante gebouw aan in 1979, drie jaar na de fusie, en telde daar toen 35 miljoen Belgische frank (omgerekend 875.000 euro, red.) voor neer. In 1985 werd het grondig gerestaureerd en verbouwd tot gemeentehuis. Het oorspronkelijke zadeldak en de dakkapellen werden toen ook gereconstrueerd.

Vochtproblemen

Ruim 35 jaar na de laatste renovatie was een nieuwe grondige aanpak dus broodnodig. Het dak is in slechte staat en wordt volledig vernieuwd om verdere waterinsijpeling tegen te gaan.

“Waterinsijpeling is er de oorzaak van dat het pleisterwerk van de gevels loskwam door betonrot. Ook de galerijen hebben te kampen met vochtproblemen en worden gerestaureerd”, licht burgemeester Wilfried Vandaele (N-VA) toe.

De voorbereidende werken gingen eind december vorig jaar van start en nu begon de aannemer met de feitelijke restauratie. Die zal in drie fasen verlopen: eerst worden de achtergevel en beide zijgevels aangepakt, in de derde fase komt de voorgevel aan de beurt en wordt de omgeving geherwaardeerd. Voor die werken moet nog een subsidiedossier worden opgemaakt. Bij de huidige restauratiewerken wordt het gebouw ook herschilderd. Of dat opnieuw in het roze zal zijn, is nog niet beslist. Omdat de werken tijdelijk hinder kunnen veroorzaken, werden de directe omwonenden in december vorig jaar al tijdens een digitaal infomoment ingelicht over de planning.