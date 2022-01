Vlaamse overheid maakt 10 miljoen euro vrij voor restauratie Koninklijke Gaanderijen

Het is niet meteen te merken, maar het Thermae Palace Hotel annex de Koninklijke Gaanderijen zijn binnenskamers in volle renovatiemodus. De Vlaamse overheid komt over de brug met 10 miljoen euro uit het Vlaamse relanceplan.

“De Vlaamse overheid schenkt een premie van 10 miljoen euro voor de restauratie van het Therme Palace Hotel”, aldus Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele vanmorgen in Oostende. In feite is dit geld bestemd voor de bouwvallige Koninklijke Gaanderijen. Deze middelen komen uit het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’, waarmee de Vlaamse Regering 4,3 miljard euro investeert om het economisch en maatschappelijk weefsel te herstellen na de coronacrisis.

“Dankzij middelen uit het relanceplan kunnen de eigenaars van een monument ondersteuning krijgen om de waarde van het erfgoed te bewaren en een plaats te geven waarbij het ook in de toekomst een rol en een bestemming krijgt”, aldus de minister. “Investeren in ons onroerend erfgoed draagt trouwens ook bij tot werkgelegenheid in de bouw- en restauratiesector.”

Duurzame oplossing

Maar er is meer geld nodig. Ruwe schattingen komen uit op 80 à 90 miljoen euro. Sinds eind 2019, bij het aantreden van het nieuwe gemeentebestuur, zijn de Stad Oostende, de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) en de private partner Restotel NV, zeg maar de familie Vanmoerkerke, een gezamenlijk traject gestart om te onderzoeken op welke manier zij tot een duurzame oplossing kunnen komen voor de restauratie van Thermae Palace en koninklijke Gaanderijen.

In de voorbije 2 jaar kon iedereen vaststellen dat er weinig of niets meer gebeurde nadat de beschermende stutten in de Gaanderijen waren geplaatst. “Toch hebben we nog niet stilgezeten”, zegt bevoegd schepen Björn Anseeuw,”Het gaat om een ingewikkeld dossier dat we als een totaal project aanpakken en een duurzame toekomst willen geven. Dat doe je niet met wat oplapwerk hier en daar om de goemgemeente tevreden te stellen. Daartoe is ondertussen al heel wat studiewerk verricht.”

Zo werden de architectenbureaus Robbrecht en Daem & Callebaut Architecten recent aangesteld om een restauratief vooronderzoek en een eerste haalbaarheidsstudie uit te voeren voor de Koninklijke Gaanderijen en Thermae Palace. “De bevindingen die de architecten zullen opleveren in de komende weken en maanden verrijken de lopende voorstudies onder de projectpartners. Op die manier sturen zij bij in het zoeken naar de oplossing voor één van de belangrijkste monumenten van de stad Oostende.”

Oostendse belastingbetaler

Burgemeester Bart Tommelein: “We willen een financieel-economisch plan realiseren waarbij de Oostendse belastingbetaler niet moet opdraaien voor de dure renovatie en het onderhoud, maar waar de invulling van de vele toekomstige nieuwe functies die het gebouw ook naast de horeca-functie kan hebben, via een privaat-publieke samenwerking rendabel kan gemaakt worden. We zijn blij dat we daarbij in zee kunnen gaan met een Oostendse familie en niet op zoek moeten naar een uitbater in het Midden Oosten.” (ML)