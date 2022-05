Vlaamse Kruis Brugge reikte diploma’s uit

Het Vlaamse Kruis Brugge hield vrijdagavond op het stadhuis in Brugge zijn traditionele diploma-uitreiking, de eerste sinds de coronapandemie. Aansluitend werd ook het Witteryck-Juweel 2022 uitgereikt.

Dr. Jan Van Meirhaeghe, afdelingsvoorzitter, herinnerde er eerst aan dat veel patiënten tijdens de pandemie niet tijdig de nodige zorgen kregen toegediend. Het is dan ook de taak van Het Vlaamse Kruis om het openbaar ziekenhuis te blijven steunen. Daarvoor moet de organisatie van Het Vlaamse Kruis en de kwaliteit van de zorgen die ze verstrekt op peil blijven.

Misschien moet Het Vlaamse Kruis dan ook, in navolging van het partnerschap dat UZ Gent en AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV recent afsloten op het vlak van opleiding, wetenschappelijk onderzoek en patiëntenzorg, eveneens een partnerschap aangaan, zo luidde het.

Na een muzikaal intermezzo was het dan tijd voor de diploma-uitreiking aan de cursisten van de basiscursus E.H.B.O. en van de opleiding hulpverlener-ambulancier binnen de dringende hulpverlening.

Juweel Witteryck

Aansluitend werd het juweel Witteryck uitgereikt aan Trui Verhaeghe en Wouter Priem. In zijn laudatio wees gemeenteraadslid Pol Van Den Driessche op de ongemeen grote liefde die dit Brugs echtpaar voor Brugge koestert. “Geertrui Verhaeghe was bijzonder gedreven om het verhaal van Brugge aan bezoekers, aan toeristen en natuurlijk ook wel aan Bruggelingen zelf te vertellen. Zij gidste hen, ook als bestuurslid van de Koninklijke Gidsenbond, liefst 35 jaar lang, in weer en wind, door onze stad en langs de mooiste plekjes ervan.”

“Zij zat jarenlang in de Stedelijke Culturele Raad en was ook bestuurslid van de Universiteit Derde Leeftijd. Als verantwoordelijke van de Brugse Vierluik organiseerde Trui jaarlijks vier lezingen over Brugge en over filosofische boeken. Zij is voorts bestuurslid van de ‘Meersenbuurt’, het buurtcomité rondom Oud Sint-Jan.”

“Wouter Priem studeerde voor burgerlijk ingenieur en haalde later nog een Master of Business Administration aan het Vlerick-instituut. Eenmaal met pensioen werd hij o.m. voorzitter van het Erfgoedforum Brugge vzw, dat als doel heeft te waken over het vrijwaren en het opwaarderen van het waardevolle erfgoed en het woonklimaat op het grondgebied van Brugge, in het bijzonder de Brugse binnenstad en de omgeving beschermd door de UNESCO als Werelderfgoedstad.”

“Heeft u er al eens aan gedacht wat voor misdadige aanslagen op ons erfgoed er zouden kunnen plaatsvinden indien er geen mensen als Trui en Wouter meer zouden optreden als de behoeders, beschermers en soms letterlijk de bewakers? Je zou de bouwpromotoren en hun vriendjes hun verwoestende gang zien gaan”, zo gaf lofredenaar Pol Van Den Driessche nog mee. (CGRA/foto CGRA)

De kersvers gediplomeerden van Het Vlaamse Kruis, bestuursleden, schepen Pieter Marechal, gemeenteraadslid Pol Van Den Driessche en vooraan Trui Verhaeghe en Wouter Priem met het Witteryck-juweel.