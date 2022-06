Vlaamse Feestdag in Brugge met onder andere Vive La Fëte, Benny Scott, Barbara Dex en Puigdemont

Het 11 Juli-Komitee vzw, de Brugse Metten Wandelclub vzw en Burgrock vzw slaan opnieuw de handen in elkaar om de Bruggelingen naar aanleiding van de Vlaamse feestdag van een gevarieerd programma te laten genieten.

Voor de sportievelingen is er op zaterdag 9 juli de 19de Breydel en De Coninck Wandeltocht (8, 12 en 19 km), met vertrek en aankomst in wijkcentrum Xaverianen in Sint-Michiels. Inschrijven kan van 7 tot 15 uur.

Diezelfde avond wordt vanaf 18.30 uur Burgrock op de Burg afgetrapt met optredens van Shuriken II, de groep van Bruggeling Thomas Meire, en Vive La Fête, de elektroformatie van Els Pynoo en Danny Mommens. DJ Dirk Stoops, die na drie jaar zijn comeback mag maken, tekent voor het slotakkoord.

Akoestische optredens

Nog meer muziek op zondag 10 juli, want dan zijn er tussen 13 en 18 uur intieme, akoestische optredens op de site van het Arentshof, Oud Sint-Jan en het Zilverpand en ook op de Markt en de Burg. “Elke groep speelt meerdere sets, dus je hoeft geen enkel concert te missen. De meeste opvallende naam in het rijtje is misschien die van de Brugse studentenfanfare Ad Omnes, die een namiddag lang de Burg op sleeptouw neemt. Elke groep brengt ook een Nederlandstalig nummer”, aldus Roeland Van Den Driessche, voorzitter van Burgrock vzw.

Voor het eerst is er op de Burg de hele namiddag ook kinderanimatie voorzien met onder andere leuke attracties en gezellige workshops rond muziek.

Brugs volkslied

Zondagavond 10 juli vindt er een academische zitting plaats in het stadhuis, en zal onder andere Europarlementslid en voormalige Catalaanse minister-president Carles Puigdemont het woord nemen.

Aansluitend is er om 20 uur de traditionele bloemenhulde aan het standbeeld van Jan Breydel en Pieter De Coninck, waarna om 21 uur op de Burg weer alle muziekregisters worden opengetrokken. Daarvoor zorgen eerst de Koninklijke Speelschaar SFX en Benny Scott, die het officiële Brugse volkslied “’K en Brugge in m’n Herte” voor de eerste keer live onder begeleiding van een volledig orkest zal laten horen. Daarna is het de beurt aan Barbara Dex, die onder begeleiding van de Speelschaar uitpakt met een mix van jazz, lounge en popmuziek. (CGRA)