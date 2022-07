Vlaams Zorgambassadeur op werkbezoek in De oever

Candice De Windt, de nieuwe Vlaamse Zorgambassadeur, startte vorige week woensdag haar ‘ronde van Vlaanderen’. Ze wil op die manier zorgberoepen promoten en van dichtbij kennismaken met wat leeft op de werkvloer. Wzc De Oever was de eerste halte op haar ronde. De Oever zit in een transitie naar een zorgsite die nieuwe, toekomst- en buurtgerichte zorgvormen wil aanbieden.

“Candice De Windt is sinds 1 maart de nieuwe Vlaamse Zorgambassadeur”, weet schepen van zorg Nathalie Depuydt (Open Vld). “Eén van haar opdrachten is de promotie van de zorgberoepen in Vlaanderen. Er is immers al langer een tekort aan professionele medewerkers in de zorgsector. Dat vraagt creativiteit in de organisatie van diensten. De Zorgambassadeur trekt nu op pad om mee na te denken over oplossingen. De Oever was de eerste halte op haar ronde van Vlaanderen. Tijdens een werkbezoek maakte ze kennis met de medewerkers en met de beleidsmakers in Staden.”

De Oever pakte recent uit met haar transitie naar een zorgsite die nieuwe toekomstgerichte zorgvormen wil aanbieden. “We willen ons transitieplan met de Zorgambassadeur bespreken”, vertelt schepen Depuydt. “Door de vergrijzing staan we voor grote uitdagingen. Ook in onze regio zijn zorgmedewerkers zoals verpleegkundigen en verzorgenden moeilijk te vinden. Bovendien zien we dat door de ontwikkeling in thuiszorg hoe ouderen langer thuis blijven wonen. De schreeuw naar een flexibele dienstverlening is dus groot. In Staden denken we daarom na over de uitbouw van een buurtgericht zorgaanbod om meer zorgbehoevende inwoners te helpen.”

De Zorgambassadeur besprak samen met de beleidsverantwoordelijken de uitdagingen van het transitieplan en het zorgaanbod van de gemeente. “De Zorgambassadeur wou een zo duidelijk mogelijk beeld krijgen van het aanbod en de visie van het woonzorgcentrum”, legt schepen Depuydt uit. “Ze nam daarom deel aan werkvergaderingen met medewerkers, participeerde aan animatieactiviteiten en ging in gesprek met bewoners en medewerkers van het woonzorgcentrum.”