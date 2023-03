Vlaams Parlement Vandromme helpt varkensboerin Katrien: “Ook bij boeren is er regelmatig nachtwerk”

Duizenden boeren trekken vandaag met hun tractor naar Brussel om er hun stem te laten horen over het stikstofdossier. Ook heel wat boeren uit de Westhoek, sprongen vanmorgen om 5.30 uur op hun tractor richting Brussel. Varkensboer Johan Pil uit Reningelst is één van die boeren die de lange tocht maakt. Vlaams Parlementslid en eerste schepen in Poperinge, Loes Vandromme, ging zijn echtgenote Katrien Deraedt een handje helpen op het landbouwbedrijf en in de varkensstallen.

“Logischerwijs is alle aandacht nu gericht op de lange tractorkolonnes en de betogende boeren en boerinnen, maar ondertussen moet de boerderij blijven draaien”, zegt Loes Vandromme, Vlaams Parlementslid en eerste schepen in Poperinge. “Vandaag ga ik niet mee naar Brussel, maar zak ik wel af naar Reningelst om er een handje te helpen bij boerin Katrien Deraedt.”

Nachtwerk

“Haar man Johan is vanmorgen samen met zijn collega’s voor dag en dauw vertrokken. Katrien blijft thuis op hun landbouwbedrijf en heeft vandaag een drukke planning in de varkensstallen. Deze week is het werpweek. Dat betekent dat alle drachtige zeugen deze week ook bevallen. Katrien is bijna constant in de weer in de kraamstal. Ook ’s nachts”, vertelt Loes. “Het zijn dus niet alleen de ministers die ’s nachts aan het werk zijn. Ook hier komt er regelmatig nachtwerk aan te pas.”

Veilig verloop

Katrien zorgt ervoor dat het landbouwbedrijf blijft draaien terwijl haar man Johan naar Brussel trekt. Toch is ze in gedachten bij haar betogende collega’s en partner. “Het was nog donker toen Johan vanmorgen vertrok. Om 9.30 uur was de kolonne in Oudenaarde en rond de middag waren ze bijna op hun bestemming”, zegt Katrien. Om 13 uur volgt Katrien het middagnieuws en daarna staat er nog een hele resem administratie op de agenda. “Benieuwd wanneer de tractoren vanavond weer thuis zullen zijn. Ik duim alvast voor een geslaagde actie, een veilig verloop en uiteraard dat alle inspanningen iets opleveren.”