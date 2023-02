Vlaams-Nationalistische partijen protesteren tegen nieuwe vlaggen tijdens de Ronde in Brugge

De Vlaams-Nationalistische partijen Vlaams Belang en N-VA laken het feit dat de Stad Brugge nieuwe vlaggen aankoopt voor de start van de Ronde van Vlaanderen op 2 april. Zijn de Vlaamse Leeuw en de Brugse vlaggen niet goed genoeg voor dit Vlaams volksfeest, luidt de kritiek.

Op de sociale media ageren de Brugse oppositiepartijen fel tegen de recente aankoop van meer dan 1500 vlaggen door de Stad Brugge. Met als campagnebeeld ‘Brugge maakt de Ronde’. Ze zullen op de Markt, ’t Zand en langs het parcours uitgehangen worden. Kwatongen beweren zelfs dat er paars-witte vlaggen bij zijn….

Zwarte vlaggen

Maaike De Vreese (N-VA) had zelfs gehoord dat er ook zwarte vlaggen aangekocht waren en haastte zich om dit te veroordelen: “De Ronde is een Vlaams volksfeest, dat vrolijke kleuren vereist. Vooral gele vlaggen, symbool voor Vlaanderen. We zijn niet in rouw. Zwarte vlaggen horen niet op die mooie dag. We moeten de Vlaamse identiteit van Brugge beklemtonen.”

Geldverkwisting

Stefaan Sintobin (VB) noemt die aankoop zinloze geldverkwisting en zal hierover interpelleren tijdens de Brugse gemeenteraad van eind februari: “Hoeveel geld moet de Brugse stadskas daarvoor ophoesten? Heel het parcours zal met Vlaamse Leeuwen getooid worden. En Brugge heeft een eigen vlag. Waarom moeten er dan andere vlaggen ontworpen worden, die niemand kent op een dag dat de hele wereld naar Brugge en Vlaanderen kijkt? Dat is te gek voor woorden en zal zorgen voor een kakofonie. Zitten er echt ook paars-witte vlaggen bij? Neen toch? Mijn Vlaams Clubhart bloedt.”

