Vlaams minister Jo Brouns licht nieuwe mestactieplan en herbestemming hoevegebouwen toe in Woesten

Op uitnodiging van de CD&V-afdeling Vleteren kwam Vlaams minister van Omgeving en Landbouw Jo Brouns het nieuwe mestactieplan en de herbestemming van hoevegebouwen toelichten voor een bomvol dorpshuis in Woesten.

“De minister nam uitgebreid de tijd om met de aanwezigen in dialoog te gaan en ging de discussie niet uit de weg. Ondanks de lange autorit die hem nog wachtte naar het Limburgse Kinrooi, nam de minister ook de nodige tijd om met de aanwezigen achteraf nog persoonlijke cases te bespreken”, zegt Christophe Vandeputte, die de minister had uitgenodigd.

Ook Vlaams parlementslid en afdelingsmeter Loes Vandromme tekende present, om hier en daar persoonlijk met de aanwezigen in dialoog te gaan.

Breder dan de kerktoren

“Deze zeer geslaagde avond verdient zeker een opvolging, waarschijnlijk in de herfst van dit jaar. Wie we dan uitnodigen, houden we nog even voor ons”, aldus eerste aanspreekpunt landbouwer Kristof Dejonckheere.

Christophe Vandeputte onderstreepte nogmaals het belang om plaatselijk een partij als de CD&V te hebben, al diende die geen lijst in voor de twee vorige verkiezingen. “We zijn een volkspartij, en verdedigen alle bevolkingsgroepen. En hoe doe je dat beter dan met informatie uit de eerste hand, en meteen de bevoegde minister zelf uit te nodigen. De mensen vergeten al te vaak, dat je ook de nodige connecties moet hebben op departementen en kabinetten. Gemeentepolitiek speelt zich al lang niet meer alleen onder de kerktoren af”, besloot Vandeputte.