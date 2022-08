Vlaams minister Hilde Crevits bezoekt Changing Places voor mensen met een beperking

Op woensdag 24 augustus bezocht Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits Changing Places in De Panne. Een gratis plek waar mensen met een beperking zich in alle rust kunnen omkleden of opfrissen. Samen met secretaris-generaal van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Karine Moykens kreeg de minister uitleg over deze unieke locatie voor mensen met een beperking.

Het lokaal bestuur De Panne opende in juni de eerste Changing Places in België: een gratis locatie waar mensen met een beperking of hulpbehoevenden zich in alle rust kunnen omkleden, verfrissen of sanitaire voorzieningen kunnen gebruiken. Met de Changing Places, in combinatie met het project Zon, Zee, Zorgeloos…, zet De Panne zich op de kaart als toegankelijke gemeente: een Grenzeloos De Panne.

Deze bijzondere locatie wekte ook de interesse op van minister Hilde Crevits en secretaris-generaal Karine Moykens die langskwamen om het project te bekijken. Het ministerieel bezoek startte in de Changing Places op het Pierre Bortierplein met een toelichting over het project en de inbedding van het project binnen de visie van Grenzeloos De Panne (toelichting: zie onder).

Dagje strand

Daarna verplaatste het gezelschap zich naar de Zeedijk, op de locatie waar het Zon, Zee, Zorgeloos… project zich bevindt. De bijzondere gasten ontmoetten daar de enthousiaste jobstudenten en kregen een toelichting. Zon, Zee, Zorgeloos… zorgt met een aangepaste strandtoegang en gratis strandrolstoelen voor meer toegankelijke stranden, daarbovenop zijn er nog de enthousiaste jobstudenten die rolstoelgebruikers assisteren bij hun bezoek aan het strand.

De minister was alvast onder de indruk en vertelt: ”Een dagje strand is voor iedereen altijd wel iets leuk om naar uit te kijken. Al te vaak is het voor mensen met een beperking of hulpbehoevenden, maar bijvoorbeeld ook ouders met een baby echter een lastig karwei om zich om te kleden of zich op te frissen. Met dit initiatief toont De Panne zich alvast heel toegankelijk, iets wat ik enkel kan toejuichen.”

Schepen van Welzijn, Michèle Vandermeeren is ook zeer tevreden met de respons: “De Changing Places in De Panne zijn, onder deze vorm, uniek in België. Ik hoop dat vele steden en gemeenten ons voorbeeld zullen volgen. De reacties van de bezoekers zijn uiterst positief en zo dankbaar.”

Het lokaal bestuur spreekt van een geslaagd bezoek en is bijzonder blij dat het project ook in Vlaanderen interesse wekt.

Grenzeloos De Panne

Met Grenzeloos De Panne wil de kustgemeente verder gaan in het toegankelijkheidsverhaal: iedereen mag meegenieten van zee, strand en al het moois dat De Panne te bieden heeft. Naast de bovenstaande projecten werd ook een aangepaste brochure uitgegeven gericht op bezoekers met een beperking en er wordt ingezet op vervoer voor senioren en minder mobielen met de seniormobiel. Ook de vele horeca- en handelszaken werken enthousiast mee aan het project. Voor de toekomst staan aangepaste wandel- en fietsroutes en meer aangepaste evenementen op de planning.

Alle informatie rond Grenzeloos De Panne en de projecten, vind je op depanne.be/grenzeloosdepanne