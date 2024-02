Vlaams minister Diependaele zet NMBS nog wat meer onder druk om de lokettenzaal van het station in Brugge beter te onderhouden, maar kan restauratie niet mee betalen

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) zet NMBS nog wat meer onder druk om de beschermde stationshal in Brugge beter te onderhouden en de muurschildering van René De Pauw te restaureren. Hij dreigt met het opleggen van een handhavingstraject, als NMBS niet in actie schiet. Maar Vlaanderen kan de restauratie niet mee helpen betalen. “De wetgeving laat mij dat niet toe”, zegt de minister.

Bruggelinge Maaike De Vreese (N-VA) stelde donderdagmorgen in de commissie Onroerend Erfgoed van het Vlaams Parlement een vraag aan haar partijgenoot, Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA), over de gesloten lokettenzaal van het Brugse station.

Vochtinsijpeling

Hieruit blijkt dat het agentschap Onroerend Erfgoed al in april 2023 de problemen inzake onderhoudsproblemen, vochtinsijpeling en aantasting van de iconische muurschilderijen aan de kaak stelde. In juni 2023 volgde een plaatsbezoek en een actieplan.

In november vorig jaar stuurde het agentschap een herinnering naar de NMBS om nogmaals te wijzen op de noodzakelijke acties die ondernomen moeten worden. “Het is nu aan de NMBS om de restauratie op zich te nemen, anders zal de Vlaamse overheid verdere stappen moeten ondernemen.” Dat onthoudt Vlaams parlementslid Maaike De Vreese uit het antwoord van de minister.

Duurzaam

Minister Matthias Diependaele benadrukt het belang van een duurzame toekomstvisie voor de lokettenzaal in het Brugse stationsgebouw: “De lokettenzaal staat gekend om de wandschilderijen van René De Pauw. Het is goed dat reizigers opnieuw de zaal zullen kunnen betreden en genieten van het topstuk van De Pauw.”

“Los van de toekomstige invulling van de zaal, moet de erfgoedwaarde van het gebouw, de zaal en het kunstwerk bewaard blijven. Daarvoor zal een duurzame toekomstvisie nodig zijn.”

Handhavingtraject

Het stationsgebouw in Brugge is overigens niet het enige beschermde stationsgebouw dat door de NMBS wordt verwaarloosd. Ook de stationsgebouwen van onder andere Lier en Tienen staan op de radar van minister Diependaele.

“Daar werden door de Vlaamse overheid al handhavingstrajecten opgestart, ondanks veelvuldig overleg met NMBS. Daarom brengt de Vlaamse overheid nu de toestand van alle beschermde stationsgebouwen in kaart”, liet minister Diependaele weten in het Vlaams Parlement.

Nul euro

Met andere woorden: een handhavingstraject voor het Brugse station lijkt onafwendbaar, tenzij NMBS stappen onderneemt. Vlaams parlementslid Annick Lambrecht (Vooruit) vindt dat de minister meer moet doen dan vermanende briefjes schrijven naar NMBS: “Dreigen met een strafrechtelijke procedure en met boetes.”

De Brugse socialiste vroeg of Vlaanderen mee de restauratie van de lokettenhal zal bekostigen: “Het antwoord van de minister ontgoochelt mij: Vlaanderen wil nul euro betalen! Maar voor particuliere woningen wordt 60 procent van de restauratie betaald door de Vlaamse overheid!”

Ontgoocheld

Ook Vlaams parlementslid Brecht Warnez (CD&V) uit Wingene is ontgoocheld: “Dat is ongelooflijk jammer. Dit is een unieke kans om vanuit Vlaanderen mee een invulling te geven aan deze iconische plaats. We zijn het jammer genoeg gewoon in West-Vlaanderen geen toeristische subsidies te krijgen.”

Minister Diependaele zette even de puntjes op de i: “Vlaanderen mag de restauratie van beschermde Vlaamse en federale openbare gebouwen niet subsidiëren. Dat is nu eenmaal de wet. We kunnen enkel particuliere panden of gebouwen van lokale betoelagen, als hun restauratiedossier goedgekeurd is.”

Werkgroep

Inmiddels lijkt er een doorbraak in de maak. Eerder deze week had de Brugse burgemeester Dirk De fauw een gesprek met Sophie Dutordoir, topvrouw van NMBS.

Die kondigde aan dat er een werkgroep zal gevormd worden voor de renovatie van het stationsgebouw én voor de zoektocht naar een nieuwe, kwalitatieve invulling van de stationshal. NMBS vroeg en kreeg al een offerte voor de restauratie van de muurschildering van René De Pauw.