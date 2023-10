Vlaams minister Crevits opende nieuwe gebouwen van Itinera in Beernem

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits heeft donderdag de nieuwe gebouwen van Itinera in de Reigerlostraat in Beernem officieel geopend. Itinera herbergt geïnterneerde mannen, als voorbereiding op hun re-integratie in de samenleving.

Itinera biedt in de nieuwbouw ruimte tot intensieve behandeling en begeleiding van dertig volwassen mannen met een licht tot matig verstandelijke beperking en/ of autismespectrumstoornis. Allen dragen bovendien het statuut van internering omwille van het plegen van strafbare feiten.

Nieuwbouw

Itinera zit al sinds het begin van zijn bestaan op de campus van PC Sint-Amandus, maar de werking is verhuisd naar een nieuwbouw op dezelfde campus. Achttien jaar geleden tekende het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap een beperkt erkenningskader uit om personen met een beperking die met een interneringsstatuut in de gevangenis verbleven kansen te bieden op een intensieve behandeling en begeleiding.

Itinera betekent ‘op weg gaan’ was een van de eerste initiatieven dat binnen dit erkenningskader aan de slag ging, eerst met tien, later met twintig en nu dank zij de nieuwbouw met dertig cliënten. Het is een project dat ressorteert onder het orthopedagogisch centrum Sint-Idelbald in Roeselare en gehuisvest is op de campus van het psychiatrisch centrum Sint-Amandus in Beernem.

Brugfunctie

Itinera richt zich naar mannelijke geïnterneerde personen met een licht of matig mentale beperking en biedt intensieve individuele- en groepsondersteuning, trajectmatige dagbesteding en nachtpermanentie met als doel herval te voorkomen en de cliënten te laten doorstromen naar meer reguliere zorgvormen. Op die wijze vervult Itinera een belangrijke sleutel- en brugfunctie tussen de strafinrichtingen en de zorgsector met een verdere doorverwijzing naar het reguliere zorgaanbod.

De nieuwe setting zorgt voor meer flexibiliteit in het aanbod en biedt nog meer mogelijkheden om op maat van de cliënt een begeleidingstraject af te leggen. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits loofde Itinera met de nieuwe infrastructuur en de goede zorg die er dag in dag uit geboden wordt.

Weinig marge

Volgens coördinator Lien Dumortier was Itinera het eerste intersectorale project voor geïnterneerde mannen met een verstandelijke beperking die in de gevangenis verbleven: “ We namen van bij de start van Itinera zo’n 18 jaar geleden onze intrek in één van de gebouwen op de campus van Sint-Amandus. De gebouwen zijn ondertussen verouderd en zorgen ervoor dat we weinig marge hebben om onze werking uit te breiden of tegemoet te komen aan de noden van onze werking.”

“In 2016 vonden de eerste besprekingen plaats om naar een uitbreiding en dus ook een nieuwbouwproject te gaan. We zijn blij dat die vandaag gerealiseerd is. In het nieuwe Itinera kunnen we 30 cliënten begeleiden, dat zijn er 4 meer dan in de oude werking en we kunnen dat voor een groot stuk meer op maat gaan doen.”

Re-integratie

“De begeleiding vertrekt van de juiste zorg vinden voor mannen met een interneringsstatuut en op die manier toe te werken naar een geslaagde re-integratie in de maatschappij”, benadrukt Lien Dumorter. “Het is een doorstroomproject, het doel is om cliënten die vanuit de gevangenis komen na twee tot drie jaar van behandeling te kunnen doorverwijzen naar het reguliere zorgaanbod binnen de sector. Door middel van activiteiten en therapieën werken we aan terugvalpreventie. Itinera vormt een brug tussen de gevangenis en de best passende vorm van ondersteuning voor de cliënt in begeleiding.”

De uitdagingen blijven groot voor de medewerkers van Itinera. De nieuwe setting zorgt ervoor dat ze meer flexibiliteit hebben in het aanbod, zo kunnen de cliënten oefenen met studiowoningen en zijn er meer mogelijkheden tot individuele benaderingen. Lien Dumortier stel: “Doorheen de jaren worden we frequenter geconfronteerd met aanmeldingen van zeer jonge mensen, daar komt in sommige gevallen ook een drugproblematiek of agressieproblematiek bij.”

“De moeilijkere problematieken zorgen ook voor een langere behandelduur, dus de open plaatsen blijven langer bezet. We willen graag inzetten om een vlotte doorstroom naar de reguliere hulpverlening te bekomen. De nieuwe setting zal daar voor een stuk aan helpen bijdragen.”

Extra capaciteit

Volgens Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits voldoet deze nieuwbouw met een extra capaciteit van dertig plaatsen voor vier leefgroepen en een studioproject met zes aparte studio’s, aan alle voorwaarden om de bewoners en cliënten het ideale woon- en leefklimaat te bieden: “Ik hoop dan ook dat deze nieuwbouw het ideale kader zal zijn om elke dag weer aan de slag te gaan en het verschil te maken en ik ben blij dat we vanuit de Vlaamse Regering via VIPA substantieel konden bijdragen met 1,8 miljoen euro en een jaarlijks forfait van 22.500 euro ondersteuning.”

“Goede zorg en vorming is natuurlijk niet zozeer een zaak van stenen, maar wel van mensen. Het zijn de medewerkers van Itinera en OC Sint-Idesbald die elke dag het verschil maken dankzij hun grote engagement en professionaliteit en dat vaak in moeilijke omstandigheden. Ik wil dan ook alle medewerkers van harte bedanken en feliciteren met het knappe werk dat ze leveren. Een bijzonder veeleisende job zonder meer, maar ook een zeer waardevolle voor de samenleving.”

Auti-vriendelijke gevangenis

Lien Dumortier wijst erop dat het aanbod van Itinera niet alleen gaat over woonondersteuning, want sinds enkele jaren is Itinera ook actief in het Penitentiair Centrum Brugge. We brengen op die manier handicapspecifieke zorg binnen in de gevangenis en werken samen met andere partners aan een auti-vriendelijke gevangenis.”

Donderdag opende de werking van vier nieuwe leefgroepen waar telkens zes mannen kunnen verblijven. Er zijn ook zes aparte studio’s. De cliënten verhuizen officieel midden november.