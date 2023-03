Vlaams liefdesverhaal in Duits bedrijf in Wervik: “Het was géén liefde op het eerste gezicht”

In de stad Wervik worden momenteel alle straatnaamborden vernieuwd. Dat van de Robert Klingstraat is nog aan de beurt, maar wie was Robert Kling en waarom heeft hij een eigen straat in Wervik? Wij trokken op onderzoek uit en kwamen terecht bij het echtpaar Jackie Verscheure (76) en Liliane Vantomme (72), dat er alles vanaf weet.

In 1918 richtte de Duitser Robert Kling het bedrijf Kling op in Wetzlar, op zo’n 50 kilometer van Frankfurt am Main. De firma specialiseerde zich in de productie van rollagers en produceerde later een van de eerste mechanische rekenmachines. Vanaf de jaren 60 kende het bedrijf een Belgische vesting, in Wervik. De Duitse fabriek veranderde het arbeidslandschap van de streek voor goed. De grote omvang van de Kling-fabriek luidde namelijk volgens Jackie Verscheure, een oud-werknemer van de fabriek, een mentaliteitswijziging in bij de Wervikanen: voortaan zouden de inwoners niet langer de Franse grens oversteken om de kost te verdienen. De latere komst van bedrijven als Levis en Kayser zouden de grensarbeid verder doen dalen. Kling was een pionier wat betreft de Wervikse industrie en is op die manier cruciaal geweest in de geschiedenis van de tabaksstad.

Ontmoet in café Excelsior

Liliane Vantomme, een oud-werkneemster en echtgenote van Jackie Verscheure, legt ons uit dat de firma eerst drie gebouwen innam, verspreid over Wervik: de productie in Oosthove, de burelen in de Speiestraat en de montage-afdeling in de Stationsstraat. Het café de Excelsior, gelegen in de Speiestraat, kan ook worden gerekend tot het decor van het Klingverhaal in de tabaksstad. In de periode 1964-1965 waren er namelijk een tiental Duitsers naar Wervik overgekomen om de Vlamingen op te leren. De Duitse mannen en de Vlaamse dames ontmoetten elkaar in de Excelsior en zo vormden er zich een aantal koppels. Liliane koos in het stamcafé echter niet voor een Duitser, maar voor de Wervikaan Jackie.

De aanhouder wint

Liliane Vantomme groeide op in een groot arbeidersgezin en begon op haar veertiende al met werken, één dag na haar laatste verplichte schooldag. Tijdens een sollicitatiegesprek bij Kling werd gevraagd wat haar hobby’s waren. “Pianospelen,” kwam er resoluut uit. Het rekruteringsteam wist de jongedame te plaatsen aan de eindcontrole, waar ze een resem formules invoerde ter controle van de rekentoestellen. Bij die controle viel het haar op dat ze de toestellen vaak naar dezelfde jonge knaap moest terugsturen: ene Jackie Verscheure. Of Jackie bewust fouten stak in de rekenmachines laten we in het midden, maar hij geeft alleszins toe smoorverliefd te zijn geweest op Liliane.

Stad Wervik is bezig met het veranderen van alle straatnaamborden, maar de Robert Klingstraat moet nog onder handen worden genomen. © RB

Voor Liliane was het geen liefde op het eerste gezicht. In de Excelsior vroeg Jackie haar na lang aarzelen ten dans. De vonk sloeg geleidelijk aan over. De twee zouden uiteindelijk in februari 1965 een koppel vormen, een klein jaar nadat ze allebei in Kling waren begonnen met werken. Liliane vat dat jaar als volgt samen: “De aanhouder wint.” En de aanhouder heeft zeker gewonnen: op 1 juli 1967 trouwden Liliane en Jackie, in 1969 kregen ze een dochter en vandaag de dag hebben ze vier kleinkinderen en een achterkleinkind.

Faillissement

De toekomst van het bedrijf was minder rooskleurig. Na een grote verhuis naar de fabriek in de Robert Klingstraat stopte Liliane in 1969 om dochter Nathalie thuis te verzorgen. Jackie werkte er nog tot 1975. De markt voor mechanische rekenmachines was inmiddels veranderd. De opkomst van de elektronische rekenmachine betekende het einde van de hoogdagen van Kling. Het Duitse moederbedrijf werd in 1974 overgenomen door de firma FAG om finaal in 1975 ermee op te houden. Die overname gold niet voor de Wervikse afdeling, die nog een aantal jaar verder spartelde door onderdelen van machines te produceren in onderaanneming voor onder andere Siemens. Jackie meent dat de inwoners zijn blijven vechten voor het behoud van hun job. Dat was uiteindelijk tevergeefs. In oktober 1992 ging ook Kling Wervik failliet. (RB)