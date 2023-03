Vlaams kampioenschap discodansen dit weekend in Roeselare: “Nergens is de sport zo populair als in West-Vlaanderen”

Op 1 en 2 april vindt het Vlaams kampioenschap discodansen plaats in de Tomabelhal van sporthal Schiervelde. Discodansen is enorm populair in West-Vlaanderen en in november zal ook het wereldkampioenschap in onze provincie plaatsvinden.

“Disco is heel populair in Vlaanderen”, opent Jolien Jacobs, communicatieverantwoordelijke van Danssport Vlaanderen. “Het discocircuit is ons grootste wedstrijdcircuit, met gemiddeld een 800 deelnemers per wedstrijd. Specifiek in West-Vlaanderen merken we dat die populariteit nog groter is dan elders. Een groot deel van onze wedstrijddansers en -clubs komen dan ook uit West-Vlaanderen. Waarom dat is, is moeilijk om te zeggen. We vermoeden dat het discodansen in Vlaanderen eerst ingang heeft gevonden in West-Vlaanderen en zich van daaruit verspreid heeft, waardoor de traditie in West-Vlaanderen groter is.”

“Disco is een dansstijl die gedanst wordt op uptempomuziek. De stijl kenmerkt zich vooral door snelle, krachtige en afgelijnde bewegingen. De dansers nemen deel in vijf verschillende categorieën: clipdance, solo, duo, small group (4-7 dansers) en formatie (8 of meer dansers). Binnen die categorieën wordt dan nog een onderscheid gemaakt op basis van leeftijd en op basis van niveau. Op zaterdag vinden de wedstrijden voor de clipdancers, solo’s en duo’s plaats.”

“Ook het WK zal in onze provincie plaatsvinden, een primeur!”

“Het definitieve aantal deelnemers kennen we pas na het afsluiten van de inschrijvingen, maar op zaterdag verwachten we ongeveer 250 à 300 dansers. Op zondag, wanneer de dansgroepen dansen, verwachten we maar liefst 800 à 1.000 dansers.”

“Ook de exacte planning kunnen we pas geven na het afsluiten van de inschrijvingen, maar waarschijnlijk zal de wedstrijd op zaterdag duren van ongeveer 12 uur tot 19 uur, en op zondag van ongeveer 10 uur tot 17 uur. Het kampioenschap gaat door in de Tomabelhal van sporthal Schiervelde in de Diksmuidsesteenweg 396 in Roeselare.”

Livestream

“We organiseren het Vlaams kampioenschap samen met de Roeselaarse dansschool Hypnosis Dance Academy en je zal het VK ook online kunnen volgen via onze livestream.”

“En nog een primeur: we hebben twee weken geleden bevestiging gekregen van onze wereldfederatie WDSF dat we op 4 november 2023 het wereldkampioenschap discodansen mogen organiseren. Dat doen we samen met dansclub Dance Passion uit Oostkamp. Het WK zal plaatsvinden in Sport Vlaanderen Brugge.” (RV)

Het VK volgen kan via www.danssportvlaanderen.be/competitie/actuele-dans/livestream.