Vlaams geld voor Gemeente zonder Gemeentehuis-projecten in Oostende en Wingene

De Vlaamse regering pompt ruim 1,1 miljoen euro in elf projecten, onder meer in Oostende en Wingene, in het kader van Gemeente zonder Gemeentehuis, waarbij technologie en artificiële intelligentie worden ingezet binnen gemeentelijke dienstverlening. Dat laat Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) donderdag weten.

Somers was donderdag te gast bij Arinti in Mechelen, een bedrijf dat gespecialiseerd is in het implementeren van artificiële intelligentie (A.I.) in bedrijven en bij lokale besturen.

Oostende en Wingene

Hij werd er ondergedompeld in de vele mogelijkheden van A.I. en kondigde meteen aan dat elf projecten ingediend door 46 samenwerkende lokale besturen samen een financiële ondersteuning krijgen van 1.107.397,55 euro.

Het gaat onder meer om de projecten Automatische Advies Leefloon (Gent), Digitale Aangifte overlijden (Leuven), Excelleren digitale dienstverlening op maat van de burger (Oostende), Digitale Parkeervergunning personen met handicap (Antwerpen), Rijbewijsaanvraag rechtstreeks uit examencentrum (Houthalen-Helchteren), Digitale dienstverlening bouwdienst (Mechelen), Digitalisering premie-, subsidie- en toelagenprocessen (Wingene).

Digitale skills

“We willen meer inzetten op digitale dienstverlening”, zegt Somers. “We willen mensen alles kunnen laten doen van thuis of op het werk, zonder zich te verplaatsen. Omdat nog niet iedereen mee is met de digitale skills, zetten we ook in op het verwerven van die skills. We willen overheden aansporen de mogelijkheden die er zijn te implementeren in hun dienstverlening.”

Maar de overheid kan volgens Somers niet alles alleen en heeft die creativiteit vaak ook niet in huis. “Daarom werken we samen met private partners zoals Arinti. Er zijn twee bezorgdheden rond A.I.: wat met mensen die niet mee zijn met de digitale wereld? Wel, door in te zetten op digitalisering, komt er tijd vrij voor dienstverlening op maat voor wie dat nodig heeft.”

Betere toegankelijkheid

“Daarnaast zijn er vragen rond privacy, controle, de transparantie van de processen. Het is van belang dat we hiervoor een ethisch kader vastleggen van wat wel en niet kan. De overheid moet de lokale besturen faciliteren om niet te ver achterop te lopen als het over A.I. gaat. Dat leidt tot minder verplaatsingen en administratieve rompslomp, betere informatie en betere toegankelijkheid van de diensten”, besluit hij.