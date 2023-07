Vlaams Belang voert actie tegen toegenomen criminaliteit in Waregem: “Willen het beleid wakker schudden”

Daags na de Feestdag van de Vlaamse Gemeenschap organiseerde de lokale Vlaams Belang-afdeling een statische actie aan het station. “Het stadsbestuur moet meer oog hebben voor en optreden tegen het aanhoudend crimineel gedrag in Waregem”, klinkt het.

Opgemerkt via sociale media

“Als provinciaal medewerker volg ik de actualiteit dagelijks op, met uiteraard mijn focus op Waregem”, vertelt voorzitter Tanguy de Maertelaere. “Dit is een rustige stad, maar de laatste maanden merken we toch toegenomen criminaliteit.” Vlaams Belang beschikt niet over absolute cijfers, maar merkte het fenomeen op via sociale media.

“Het is subjectief. Maar in verschillende Facebook-groepen lees je meer en meer berichten over criminele gebeurtenissen. Ook de media publiceerden er de afgelopen tijd over. Denk maar aan het vandalisme, de inbraken en brandstichting in de wijk Torenhof of de jongeman die op de Markt slachtoffer werd van zinloos geweld.”

“Op het Gaverke vond recent nog een brutale overval plaats”, gaat de Maertelaere verder. “Met deze actie willen we het beleid wakker schudden. Het is genoeg geweest, het stadsbestuur moet oog hebben voor deze zaken. Ik ben afkomstig uit Gent en heb de criminaliteit daar ook zien evolueren.”

Gouden Leeuw

De partij ging rond 11 juli bij alle Waregemnaren langs die een leeuwenvlag hadden aangevraagd. Vlaams belang schonk die inwoners een blik Gouden Leeuwbier. “Het gaat om een pils die speciaal voor deze gelegenheid werd geproduceerd. We willen iedereen die mee helpt om Waregem Vlaams te kleuren tijdens onze Vlaamse feestdag bedanken”, besluit voorzitter de Maertelaere. (LV)