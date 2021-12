Vlaams Belang uit protest tegen speelplein in Ooigem

De komst van een speelplein in de Eekhoutswijk is al langer het gespreksonderwerp van de Ooigemnaren. Het speelplein deelt de wijk op in voor- en tegenstanders. Op zaterdag 11 december organiseerde Vlaams Belang een protestactie. Die partij steunt de tegenstanders.

“CD&V luistert niet naar de stem van het volk.” Met die boodschap wou Vlaams Belang aankaarten dat de CD&V geen rekening hield met een petitie tegen de komst een speelplein. “40 van de 47 huizen zijn tegen de komst van het speelplein op die locatie. Wij zijn niet tegen speelplein. Alleen is de locatie niet logisch. Hier zijn al lang geen kleine kinderen meer. Leg het speelplein op een plaats waar wel nog kinderen wonen”, zegt gemeenteraadslid Filip Dinneweth. Naast het Vlaams Belang-bestuur kwamen ook een vijftal wijkbewoners opdagen.

Protesten van buurtbewoners werden niet ontvankelijk verklaard door de provincie. Het schepencollege moet nu nog haar oordeel vellen. Hoe dan ook kan CD&V niet naast de petitie kijken, vindt Vlaams Belang. “Wij willen de mensen die daar geen gehoor krijgen, wel ondersteunen”, meent Filip Dinneweth.

CD&V-voorzitter Frédéric Depypere voelt zich niet aangesproken. “Wij gaan voor het creëren van verschillende speelzones in de gemeente. Dit is een initiatief vanuit de buik van de bevolking met een sterk dossier. En daarnaast kan ik zeggen dat we wel luisteren naar de bevolking. Wij organiseren bijvoorbeeld bevragingen voor de andere speelplein”, besluit hij. (NVR)