Vlaams Belang uit protest tegen speelplein in Eekhoutswijk: “Hier wonen heel weinig kinderen”

De komst van een speelplein in de Eekhoutswijk is al langer het gespreksonderwerp van de Ooigemnaren. Het speelplein deelt de wijk op in voor- en tegenstanders. Op zaterdag 11 december organiseerde Vlaams Belang een protestactie.

‘CD&V luistert niet naar de stem van het volk.’ Met die boodschap wou Vlaams Belang aankaarten dat de CD&V geen rekening hield met een petitie tegen de komst van een speelplein.

“Bewoners van 40 van de 47 huizen op de wijk zijn tegen de komst van het speelplein op die locatie. Wij zijn niet tegen een speelplein. Alleen is de locatie niet logisch. Hier wonen al lang geen kleine kinderen meer. Plan het speelplein op een plaats waar wel nog kinderen wonen”, zegt gemeenteraadslid Filip Dinneweth.

Naast de partijleden van Vlaams Belang kwamen een vijftal wijkbewoners opdagen. Fabien Varrasse is een van hen, maar wil niet geassocieerd worden met Vlaams Belang.

“Ik ben hierop afgekomen omdat het speelplein er 20 jaar te laat komt. We wilden het 20 jaar geleden, maar toen werd het voorstel verworpen. De paar kinderen die hier nu nog wonen, kunnen toch gaan spelen aan de sporthal? De initiatiefnemers zeggen wel dat ze zullen controleren en optreden tegen hangjongeren, druggebruikers en zwerfvuil, maar ik vrees dat het speelplein daar na een paar jaren zal toe lenen.”

We wilden het 20 jaar geleden, maar toen werd het voorstel verworpen

Die initiatiefnemers zijn een andere groep wijkbewoners. Samen met Stadlandschap West-Vlaamse Hart hebben zij een plan opgemaakt om een ontspanningszone te maken op een grasveld in de wijk.

“Uiteindelijk gaat het om een heuvel, een kuil, een bank, een boom, enkele speelbalken en een rekstok. Daarover maken wij nu ruzie. Wij willen een positief verhaal brengen. Meters en peters zullen het speelplein behoeden voor zwerfvuil en hangjongeren”, legt Jozef Zasada uit. “Vlaams Belang wil dat nu politiek uitspelen. Het ergste is dat de stem van het kind niet gehoord werd”, gaat Joke Oosterlijnck verder.

Tijdens de protestactie ging voorstander Marc Lambrecht in discussie met de tegenstanders. “De mensen die de petitie georganiseerd hebben, willen niets met deze politieke actie te maken hebben”, zei hij. Die discussie kwam abrupt ten einde toen de man een duw kreeg van een buur die het speelplein liever niet ziet komen. Vlaams Belang veroordeelde die actie.

De protesten die de tegenstanders aantekenden bij de provincie werden niet ontvankelijk verklaard. Het schepencollege moet nu nog oordeel vellen. Hoe dan ook kan CD&V niet naast de petitie kijken, vindt Vlaams Belang. “Wij willen de mensen die daar geen gehoor krijgen, wel ondersteunen”, meent Filip Dinneweth.

Sterk dossier

CD&V-voorzitter Frédéric Depypere voelt zich dan weer niet aangesproken. “Wij gaan voor het creëren van verschillende speelzones in de gemeente. Dit is een initiatief vanuit de buik van de bevolking met een sterk dossier. En daarnaast kan ik zeggen dat we wel luisteren naar de bevolking. Wij organiseren bijvoorbeeld bevragingen voor de andere speelpleinen”, besluit hij.