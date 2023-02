Vlaams Belang schenkt 1.052 euro aan De Plume

Vlaams Belang Bredene schenkt 1.052 euro aan vzw De Plume. “Omdat de vereniging zich dagelijks inzet voor gezinnen met kinderen met een beperking. De sociale meerwaarde, die zij op deze manier betekenen voor Bredene, is niet te onderschatten”, aldus ondervoorzitter Patrick Vanparys.

“12,9% van de Bredense kinderen leeft vandaag in armoede. Volgens ons moet je deze armoede aanpakken door kinderen alle kansen te geven om zich te ontwikkelen zodat ze uit de armoede raken. Dat kan bijvoorbeeld door het invoeren van onderwijscheques of het aanbieden van zogenaamde gevulde boekentassen. Maar ook door het ondersteunen van buitenschoolse activiteiten, zoals die door de vzw De Plume georganiseerd worden”, geeft ondervoorzitter Patrick Vanparys aan. Met zijn cheque van 1.052 euro wilde Vlaams Belang Bredene De Plume een duwtje in de rug geven. (foto MM)