Vlaams Belang doneert 2.500 euro aan vzw Middelkind

Het Vlaams Belang West-Vlaanderen heeft een cheque overhandigd aan vzw Middelkind. De partij heeft deze donatie gedaan in het kader van haar ‘een hart voor onze mensen’-campagne, in aanloop naar Kerstmis.

“Ook bij ons is er armoede, en die groeit, door de bikkelharde energiecrisis. Gelukkig zijn er organisaties zoals Middelkind die de pijn verlichten. We geven hen graag een duwtje in de rug.”

“De mensen van vzw Middelkind doen fantastisch werk, dat hebben we met onze ogen kunnen zien”, reageert West-Vlaams lijsttrekker voor het Vlaams Parlement Stefaan Sintobin. “Organisaties als vzw Middelkind helpen de hulpbehoevenden waar de overheid tekortschiet.”