Vlaams Belang Deerlijk en Zwevegem voert actie tegen hoge brandstofprijzen

De afdelingen Deerlijk en Zwevegem van het Vlaams Belang voerden maandagavond actie aan het tankstation in de Deerlijkstraat in Zwevegem. De partij wil hiermee protesteren tegen de torenhoge brandstofprijzen.

“We betalen ons blauw aan de pomp”, stelt afdelingsvoorzitter van Vlaams Belang Deerlijk Tom Lamont. “Het maakt niet uit of je benzine of diesel tankt, bij elke tankbeurt wordt onze portemonnee leeggeschud. Voor elke liter die de burger koopt, gaat een liter naar de staat, want de helft van de brandstofprijzen bestaat uit belastingen. Het wordt tijd dat ze in de Wetstraat eens luisteren naar de mensen in de Dorpstraat en tanken terug betaalbaar maken.”

“Magere energiedeal”

De partij deelde flyers uit aan pendelaars en toonde een groot spandoek aan voorbijrijdende wagens met de boodschap ‘Claxonneer voor betaalbaar tanken’. “We voeren actie omdat we niet tevreden zijn met de magere energiedeal van paars-groen”, vult Zwevegems VB-afdelingsvoorzitter Nina Libbrecht aan. “Midden maart stelde de regering een energieakkoord voor, ook inzake de brandstofprijzen, maar die maatregelen zijn fel ontoereikend. De meerinkomsten die de overheid nu graait dankzij de energiecrisis, moeten terugvloeien naar de burger.”

Petitie

De actie van Vlaams Belang Deerlijk en Zwevegem kadert in een bredere nationale campagne voor ‘betaalbaar tanken’. De partij heeft tevens een petitie op poten gezet, die te vinden is op www.betaalbaartanken.be (DRD)