Vlaams Belang Brugge wil buurtcomité opzetten en protestmars organiseren tegen moskee

Het Vlaams Belang Brugge richt een buurtcomité op tegen de komst van een moskee in de Hertogenstraat in Sint-Andries. De extreem-rechtse partij wil ook juridisch verzet aantekenen en plant zelfs een protestmars vanop ‘t Zand.

Het voorbije weekend is het Vlaams Belang Brugge zijn campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen gestart. Via ‘Vlaams Belang op toer’ worden enkele Brugse volkscafés aangedaan om te luisteren naar de mensen en te horen at er leeft onder de bevolking. Als eerste stop was The Square in de Torhoutse Steenweg in Sint-Andries uitgekozen.

The Square

Vooraf trokken Stefaan Sintobin en zijn partijgenoten in de wijde omgeving van het café van deur tot deur om de mensen uit te nodigen. Volgens de VB-fractieleider zat The Square stampvol: “Na een kort woordje van onze voorzitter Jonathan Haeyaert gingen de aanwezige bestuursleden in gesprek met de talrijke aanwezigen. En het hoeft niet te verbazen dat het belangrijkste gespreksonderwerp de komst van de megamoskee wat verder in de buurt was.”

Protestmars

“Heel wat aanwezigen lieten verstaan mee in het verzet te willen gaan met het Vlaams Belang. Daarom wil onze partij een buurtcomité oprichten met omwonenden en andere Bruggelingen”, zegt Stefaan Sintobin. Hij wil het dossier op de politieke agenda van de gemeenteraad zetten: “Nu is het wachten op de vergunningsaanvraag dan kan het indienen van bezwaren en ons juridisch verzet van start gaan. Ten gepaste tijde zullen we ook de organisatie van een protestmars vanop het Zand, langs de Smedenstraat tot aan de Torhoutsesteenweg aanvragen.”

Geen megamoskee

Het Cultureel Islamitisch Centrum ontkent nochtans ten stelligste dat zij een megamoskee willen oprichten. Volgens Aziz Karim Rajput gaat het om een uniek project, dat de versplintering van moslims tegengaat, ongeacht hun land van herkomst: “Er komen hier mensen van twintig verschillende nationaliteiten bidden: Afghanen, Syriërs, Irakezen, Marokkanen, Algerijnen, Tunesiërs, Albanezen, Pakistanen, Tsjetsjenen, Afrikanen en Indonesiërs.”

“Elk met hun eigen culturele achtergrond. Als wij hen geen centrale plek bieden om te bidden en zich te integreren, zullen ze misschien aparte garagemoskees oprichten, waarop geen controle is. We zijn al geruime tijd op zoek naar een gepast pand voor ons cultureel centrum. Een eigen stek, geen megamoskee! Ons huidig gebedshuis in de Diksmuide Heerweg is te klein om honderd gelovigen te herbergen voor het vrijdaggebed.”

Openheid

“Te gepasten tijde zullen we, in alle openheid, aan de buurt uitleg geven en ons project voorstellen. We zullen luisteren naar de opmerkingen van onze buren en samen oplossingen vinden, als er problemen zouden opduiken.”

“We hopen dat de buurt ons wil leren kennen en willen onnodig tumult vermijden. Het moet een plaats worden waar de moslimgemeenschap zich thuis voelt, die ook een deel van Brugge wordt”, aldus Aziz Karim Rajput.