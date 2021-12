VKVG organiseert sfeervolle lichtwandeling ‘OpgeLICHT’: “Gitsenaars weer samenbrengen”

De Vlaamse Kultuurvereniging van Gits organiseert op woensdag 29 december 2021 een sfeervolle avondwandeling door Gits. Met ‘OpgeLICHT’ willen de leden van de vereniging een coronaveilig evenement organiseren dat Gitsenaars opnieuw samenbrengt.

Langs een parcours van een kleine drie kilometer worden een aantal lichtinstallaties opgesteld, bedacht door de creatieve koker van de Kultuurvereniging. “Met onze vereniging proberen we geregeld iets te organiseren in het dorp. Eerder hadden we al WaTuKu, comedy in Zomerstek en nog vele andere activiteiten. De eerste ideeën voor de lichtwandeling dateren van begin 2020 maar tegen het einde van dat jaar strooide de tweede coronagolf roet in het eten. Ondanks de vierde coronagolf zijn we nu wel vastberaden om de wandeling te laten doorgaan. Alles vindt plaats in de goed geventileerde buitenlucht, met respect voor de coronamaatregelen”, vertelt Patrick Vandevyvere die lid is van de VKVG.

Lichtshow

De wandeling start aan de kantine van KVP Gits tussen 18 uur en 20 uur. Een twintigtal lichtinstallaties langs het parcours tonen je verder de weg richting het eindpunt van de tocht. Eindigen doe je in de tuin van de pastorie. “Op de eindbestemming kun je genieten van een betoverende lichtshow van Zazzu. Om alle installaties tot zijn recht te laten komen, wordt de straatverlichting op een aantal locaties gedoofd. Daarnaast willen we iedereen bedanken die voor deze activiteit hun stopcontact ter beschikking stelde. Wees dus niet bang in het donker en wandel zeker mee”, roepen de leden van de vereniging op. (EVG)

Vooraf inschrijven is niet nodig en de toegang is gratis.