VK Dadizele start terug een eigen jeugd- en dameswerking op

Een jaar na de opstart van voetbalclub SK Roeselare-Daisel start VK Dadizele opnieuw een eigen jeugd- en vrouwenwerking op. Dit op vraag van verschillende ouders uit Dadizele. “We merkten dat er het afgelopen jaar weinig wisselwerking was en dat het voordeel voor de Dadizelenaar gering was.”

Na het faillissement van KSV Roeselare vloeiden de restanten van de club samen met VK Dadizele tot een nieuwe fusieclub SK Roeselare-Daisel. Op sportief gebied werd de fusie onmiddellijk een succes. De club wist de promotie vanuit eerste provinciale naar derde amateur te voltooien.

“We merkten echter dat de fusie weinig voordelen had voor de Dadizeelse voetballertjes. Een wisselwerking tussen Roeselare en Dadizele was er niet echt. Verschillende ouders hoopten dat er in Dadizele opnieuw een eigen jeugdwerking zou komen”, zegt Bart Allossery, die het voorbije seizoen voorzitter was van de fusieclub SK Roeselare-Daisel.

Hart ligt in Dadizele

Enkele enthousiaste Dadizelenaars boden zich aan om hun schouders onder de jeugdwerking te zetten. Inmiddels werd er beslist om langs de Oliekotstraat terug te starten met trainingen voor jeugd en vrouwen. “Met een eigen bestuur en een jeugdcoördinator die nauwgezet de ontwikkeling van de jongeren op de voet volgt. Vorig seizoen voetbalden de Dadizeelse jongeren onder het bestuur van de fusieclub en jeugdcoördinatoren die vooral op Schiervelde te vinden waren.”

Bart Allossery zelf wordt de nieuwe voorzitter van VK Dadizele en zet een stapje terug binnen de fusieclub. “Mijn hart ligt hier in Dadizele en de voorbije elf jaar heb ik mee geïnvesteerd in de vernieuwde accommodatie. Ik wil dan ook graag meeschrijven aan dit nieuwe, mooie verhaal.”

Acht ploegen

Jeugdspelers van het nieuwe VK Dadizele konden zich op vrijdagavond 8 juli en zaterdagochtend 9 juli inschrijven. Inmiddels liggen de nieuwe tenues voor hen klaar en verschillende sponsors zegden al toe de jeugd- en vrouwenwerking te willen steunen. “Trainers hebben we inmiddels ook al gevonden. We beseffen maar al te goed dat we heel wat zullen moeten heropbouwen. We hopen om dit seizoen een ploeg of acht tussen de lijnen te kunnen brengen.”

Na twee inschrijvingsdagen telt de club 92 jeugdspelers. “Dit aantal zal de komende weken nog sterk stijgen, omdat er nog veel ouders met vakantie zijn”, aldus Allossery.

Ongeveer tien procent van de al ingeschreven spelertjes is nieuw. “We zien dat er verschillende nieuwe aansluitingen zijn, gaande van de U6 tot de U21. We krijgen ook heel wat positieve reacties van ouders. Dat doet wel deugd.”