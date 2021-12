Vives-studenten ontwikkelen cocktail met… melk: “Het recept blijft geheim!”

Vijf studenten agro- en biotechnologie van hogeschool Vives in Roeselare ontwikkelden voor het vak ‘Student Company’ een cocktail op basis van verse melk. “Door in te spelen op deze populaire trend, willen we melk weer opwaarderen bij leeftijdsgenoten.”

Veurnaar Gilles Demuynck volgt samen met Louis Wyckaert uit Stavele, Nina Helewaut uit Brugge, Lissa Defever uit Gullegem en Emilie Daelman uit Gent agro- en biotechnologie aan hogeschool Vives in Roeselare. Voor het vak Student Company kregen zij de opdracht om een innovatief product te ontwikkelen.

Populair bij de jeugd

“We hielden vooreerst een online enquête, waaruit we konden besluiten dat melk voor velen een ondergewaardeerd product is. Vooral in de grootsteden is dat zo, doordat er daar nog maar weinig voeling is met melkveehouders. Ook door toedoen van de media ontstaat er dikwijls een negatief beeld tegenover de landbouwers en hun producten. Daar wilden wij verandering in brengen. Tijdens onze brainstorm kwamen we uit bij cocktails, omdat die momenteel in trek zijn bij de jeugd”, zegt Gilles, die binnen het small business project fungeert als commercieel directeur. Het resultaat is Lì O Lait: een cocktail die naast melk ook twee alcoholische dranken bevat. “We houden ons precieze recept liever geheim, al verklapt de lichtgroene kleur van de cocktail wel iets. De combinatie met de likeuren levert een zachte, zoete smaak op en geeft een warm mondgevoel”, weet Gilles.

Andere kijk

De melk komt van het Populierhof in Stavele, het melkveebedrijf dat gerund wordt door de ouders van Louis. Naast de docenten en medestudenten, hebben ook zij de cocktail alvast getest en goedgekeurd. “Via de QR-code op het etiket kom je op onze website terecht. Daar kun je meer te weten komen over de boerderij en de dieren. Op die manier willen we melk promoten en in een positief daglicht stellen. Zo hopen we dus dat jongeren daar een andere kijk op krijgen”, aldus nog Gilles. De cocktail wordt verkocht aan particulieren, maar is ook verkrijgbaar in cafés of hoevewinkels.