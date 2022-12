Vives-studenten brengen lactosevrije koemelk uit: “Inex stak een handje toe”

Zes studenten uit de bacheloropleiding Agro- en Biotechnologie aan Vives Roeselare, onder wie Stefanie Vanlerberghe uit Dentergem en Jennifer Cottens uit Oostrozebeke, moesten voor hun vak Ondernemend Project een innovatief product op de markt brengen. Ze hebben een lactosevrije koemelk met een vanillesmaak geproduceerd en brengen het als Free Lacto op de markt.

Stefanie Vanlerberghe uit Dentergem en Jennifer Cottens uit Oostrozebeke kwamen samen met Melissa Jonckheere (Roeselare), Arnout Demuyt (Sint-Laureins), Mishia Vandewiele (Munkzwalm) en Robbe Roose (Lo-Reninge) via een bevraging tot de conclusie dat er weinig melkalternatieven zijn voor mensen met lactose-intolerantie en prikkelbare darmen.

“We hadden drie melkveehouders in onze groep en wilden dus graag iets uitbouwen rond lactosevrije koemelk. Na opzoekwerk kwamen we tot het besef dat er weinig verschillende smaken zijn wat betreft lactosevrije koemelk. Uit de bevraging kwam en aanbod met vanillesmaak als meest gewenste product naar voor”, aldus de studenten.

vanillesmaak

Na enkele weken van onderzoek en ontwikkeling, en een samenwerking met Inex, presenteerden ze een lactosevrije koemelk met vanillesmaak. “Samen met de mensen van het labo kregen we de kans om te experimenteren met verschillende vanillesmaken, zoetstoffen en kleurstof. We konden terecht bij het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek ILVO voor de productie van onze batch”, aldus Jennifer Cottens.

Proeven?

Wil je zelf de lactosevrije melk proeven? Deze is verkrijgbaar via hun Facebookpagina en Instagram, beide met de naam ‘Free Lacto’. Wanneer je interesse hebt, mag u altijd een bericht sturen via die sociale media met uw bestelling. De lactosevrije koemelk met vanillesmaak is te koop aan 2,50 euro per 0,5 liter.

