VIVES huurt voormalige Radio 2-gebouw van Stad Kortrijk voor nieuwe bacheloropleiding rond media

Op 1 april 2022 kreeg VIVES de finale goedkeuring van de Vlaamse overheid voor de inrichting van de nieuwe bacheloropleiding Media & Entertainment Business. Eerder dit jaar verwierf stad Kortrijk het voormalige Radio 2-gebouw aan de Doorniksesteenweg en daar zocht het nog een invulling voor. De match was snel gemaakt. Vanaf 1 juni trekt VIVES in het gebouw om het voor te bereiden voor het nieuwe academiejaar.

De nieuwe opleiding Media & Entertainment Business start vanaf september 2022 op de campus Kortrijk van VIVES. De opleiding stoomt een nieuwe generatie media en entertainment professionals klaar. “Studenten leren onder andere mediaproducties opzetten zoals video voor social media, podcasts, influencer marketing want bedrijven en organisaties hebben tegenwoordig steengoede content nodig om zichzelf in de kijker te kunnen plaatsen. Daarnaast krijgen ze ook een stevige basis in ondernemen zodat ze ook hun eigen bedrijf kunnen opstarten”, klinkt het.

State-of-the-art studio’s

De opleiding zal alvast veel praktijk bevatten en met een kleine inspanning kunnen de aanwezige studioruimtes in het gebouw omgetoverd worden tot state-of-the-art studio’s. Daarnaast zijn ook standaard inspreekcellen aanwezig die nu dus zullen dienen tot podcaststudio’s. VIVES is alvast van plan om te investeren in de meest innovatieve mediaoplossingen om te garanderen dat de studenten mee zijn met de laatste trends in het medialandschap.

“We hebben gezocht naar een goede tijdelijke invulling in afwachting van duidelijkheid over de toekomst van de site in kader van de verdere ontwikkeling van de Noord-Zuid-as. Symbolisch is het een goede match dat het Radio 2-gebouw gebruikt zal worden voor de nieuwe media-opleiding van VIVES”, vertelt Wout Maddens, schepen van Stadsvernieuwing.

“We verwachten veel van de nieuwe opleiding Media. Het is voor ons een meevaller om in de omgeving van de campus onze intrek te kunnen nemen in een zowel iconisch als functioneel gebouw. We danken de stad en schepen Wout Maddens voor de kans die we hiervoor krijgen”, aldus Joris Hindryckx, algemeen directeur VIVES.

Tijdelijke huur

Radio 2 West-Vlaanderen verzorgde vanaf 2003 veertien jaar lang radio-uitzendingen vanuit het bekende glazen gebouw aan de Doorniksesteenweg. Sinds de redactie in 2018 verhuisde naar het Conservatoriumplein, staat het pand leeg. Vorig jaar betaalde stad Kortrijk 532.000 euro aan de VRT om het opstalrecht te beëindigen waardoor de stad volle eigenaar werd. Hogeschool Vives betaalt 5.000 euro per maand voor de huur. De overeenkomst loopt vanaf 1 juni 2022 tot en met 30 juni 2024 met mogelijk een verlenging tot uiterlijk 30 juni 2025.

Tussen Stad Kortrijk en VIVES hogeschool leeft al jaren een goede relatie. Tal van de huidige opleidingen binnen VIVES werken samen met partners uit allerlei diensten van de stad om de synergie tussen onderwijs en de stad te bevorderen. Vaak vertaalt zich dat in studentenprojecten waarvoor de stad als opdrachtgever fungeert. Met de overeenkomst tussen de stad en VIVES voor het Radio 2-gebouw hoopt de nieuwe opleiding Media & Entertainment Business alvast zaadjes te kunnen planten voor een nauwe samenwerking in de toekomst.