Vives helpt gemeente met nieuwe spellenbibliotheek

Vorige week stelde het gemeentebestuur een nieuwe spellenbibliotheek voor. Daarvoor ging de gemeente een samenwerking aan met hogeschool Vives, dat over het grootste spellenarchief ter wereld beschikt.

Hoewel de bibliotheek ook een tijdje een aanbod aan digitale spelletjes had, pakt de Beernemse bib nu uit met een aanbod aan fysieke spelletjes. Vorig jaar werd een klein aantal bordspellen aangekocht. “En dat bleek meteen een schot in de roos. Die spellen hebben vaak een hogere kostprijs en ouders twijfelen soms over de aankoop van zo’n spel. Het is moeilijk in te schatten of kinderen er ook effectief mee willen spelen. Toen we er een aantal aankochten, waren de spelletjes meteen uitgeleend”, vertelt schepen van Bibliotheken Patricia Waerniers.

Hogeschool Vives

Door het succes ging de gemeente op zoek naar mogelijkheden om de werking uit te breiden. “Dit aanbod deed het goed bij kinderen van alle leeftijden en bood ook voor scholen veel mogelijkheden. Naast mijn job als schepen werk ik voor hogeschool Vives, waarvan ik wist dat ze over het grootste spellenarchief ter wereld beschikken. We zijn met hen rond de tafel gaan zitten om de mogelijkheden te onderzoeken. Bij hen zijn een groot deel van de spelletjes niet in omloop, waardoor wij die in principe kunnen gebruiken.”

Pilootproject

De Beernemse bibliotheek start nu met een pilootproject. Vives leent 100 spellen voor zes maanden uit. Na zes maanden wordt dat aanbod omgeruild voor 100 andere spellen. “Op die manier kan men verschillende spelletjes testen en lenen. Bovendien onderzoeken we de mogelijkheid om dit uit te breiden naar andere steden en gemeenten. Elke keer een nieuwe lading spellen toekomt, moeten we die allemaal in het digitale bibsysteem steken. Dat is een arbeidsintensief proces, wat efficiënter kan als ook andere steden en gemeenten op de kar springen. Zo kunnen we het aanbod van andere bibliotheken overnemen”, besluit schepen Waerniers. (AVH)