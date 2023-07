VIVES en Proximus bundelen krachten om mogelijkheden 5G te verkennen

Hogeschool VIVES en Proximus tekenden woensdag een samenwerkingsovereenkomst van minimaal drie jaar in Kasteel ’t Hooghe in Kortrijk om de mogelijkheden van 5G te verkennen in diverse sectoren. Daarbij leggen ze voornamelijk de focus op gezondheidszorg en industriële toepassingen. “Dit akkoord is een mooi voorbeeld van hoe we een ecosysteem van partners uitbouwen om relevante en innovatieve 5G-toepassingen te identificeren en te ontwikkelen, in dit geval op het vlak van geautomatiseerde drones en zelfrijdende voertuigen, het gebruik van IoT (Internet of Things) voor robotisering en automatisering en het trainen van zorgverleners. Ik ben ervan overtuigd dat we, door nauw samen te werken met industriepartners, met het onderwijsveld en met research- en kennisinstellingen, een grote maatschappelijke meerwaarde kunnen realiseren in de industrie- en zorgsector”, aldus Stefaan De Clerck (voorzitter van Proximus) en Joris Hindryckx (algemeen directeur van VIVES).

Letterlijk en figuurlijk afstand overbruggen

De samenwerking rond de vijfde generatie telecommunicatie is volgens Hindryckx niet een project, maar een proces om letterlijk en figuurlijk afstand te overbruggen. VIVES wil onder meer onbemande en autonome dronetechnologie aanpakken, zoals point-to-point drone transport van waardevolle goederen in de medische sector. De hogeschool heeft al lopende onderzoeksprojecten op dit gebied.

“Met de inzet van 5G-technologie door Proximus zal deze ontwikkeling alleen maar versneld en versterkt worden. De bedoeling is om samen iets te kunnen betekenen voor de wereld waarbij 5G beter wordt gebruikt over verschillende toepassingsgebieden.”

Wereld met elkaar verbinden

Het is de ambitie van Proximus om de wereld met elkaar te verbinden. Dat doet het telecommunicatiebedrijf ondertussen met meer dan 5 miljard devices. “We investeren jaarlijks zo’n 1,3 miljard euro, waaronder de uitrol van het glasvezelnetwerk, maar ook in 5G. We zijn in volle ontwikkeling en betrekken daarbij graag onderwijsinstellingen. Het is van essentieel belang om jongeren vertrouwd te maken met de mogelijkheden van 5G-technologie. Ons duurzaam samenwerkingsmodel moet leiden tot nieuwe ondernemerschap, technologieën en producten. Samen met ondernemers zetten we stappen vooruit, ontdekken we kansen en ontwikkelen we in de nabije toekomst killerapplicaties. Zo ontstaan er talloze mogelijkheden, niet alleen voor consumenten maar ook voor bedrijven en ondernemers. Om dit te bereiken hebben we externe krachten nodig”, aldus De Clerck.

Interesse Leiedal

Ook Leiedal, het intergemeentelijk samenwerkingsverband van de dertien gemeenten van de regio Kortrijk, toont interesse in de nieuwe overeenkomst en wil een toepassingsgebied zijn voor deze samenwerking. “Leiedal ontwikkelt bedrijventerreinen die voorop lopen in deze evolutie. We willen op een proactieve wijze bedrijven van de toekomst aantrekken en de benodigde infrastructuur, wachtbuizen en faciliteiten voorzien. Door bedrijventerreinen te upgraden, zoals ons nieuwste project Evolis II, bieden we mogelijkheden waar elk bedrijf op termijn baat bij heeft”, zegt Bieke Blauwblomme, projectmanager Digitale transformatie.