Vivendo sloopt 31 sociale woningen in Zedelgemse wijk De Linde: “We bouwen 60 huurappartementen en 15 koopwoningen in de plaats”

In de sociale woonwijk De Linde in Zedelgem is de sloop gestart van liefst 31 sociale woningen. Ze ruimen plaats voor een nieuw woonproject met zestig huurappartementen en vijftien koopwoningen. “Dit wordt een nieuwe toegangspoort tot de wijk, die een compleet nieuwe aanschijn zal krijgen”, zegt Koen De Craemer van een sociale bouwmaatschappij Vivendo.

In de grote wijk De Linde aan de rand van het Zedelgemse centrum werden de voorbije jaren tal van sociale huurwoningen vernieuwd. Maar bij 31 woningen koos de sociale bouwmaatschappij Vivendo voor de sloop. De woningen dateren uit 1975 en voldeden niet langer aan de hedendaagse normen. Vivendo koos ervoor om een totaal nieuw woonproject te realiseren op de vrijgekomen plaats.

“Het nieuwe project voorziet de bouw van 60 huurappartementen en vijftien koopwoningen”, zegt Koen De Craemer van Vivendo. “De 60 appartementen zijn verspreid over vier woonblokken. Hiermee mikken we op kleine gezinnen, alleenstaanden en senioren die geen nood hebben aan een groot huis met vier slaapkamers. Voor deze doelgroep is het huidige aanbod aan sociale huurwoningen in De Linde en elders in Zedelgem namelijk zeer beperkt. De vijftien koopwoningen zijn eengezinswoningen.”

Verdichting van bestaand woonweefsel

Het project beoogt een verdichting van het bestaande woonweefsel, maar volgens De Craemer wel met een schaalgrootte die zich correct verhoudt tot de bestaande wijk. “Met de volumewerking van de gebouwen werd er gestreefd naar kleinschaligheid”, zegt hij.

“De appartementsblokken beperken zich tot drie bouwlagen. We voorzien een recreatief weefsel van wandelen, fietsen, spelen, ontmoeting en meer. Verder is er een grote groene zone tussen de projectzone en de bestaande woningen langs de Groenestraat. Het project zal een nieuwe, groenere toegangspoort vormen tot De Linde en het aanschijn van de wijk totaal veranderen.”

De koopwoningen beschikken over een privéparkeerplaats voor de deur op eigen terrein en over een ruime tuin met fietsberging. Alle woningen zijn ook via de achtertuin toegankelijk via een fiets- en wandeldoorsteek. De huurappartementen beschikken elk over een ruim terras. Drie van de vier appartementsblokken hebben een ondergrondse parkeergarage voor wagens. Fietsen kunnen in bovengrondse afgesloten bergingen gestald worden.

“We voorzien verder in de nieuwste, duurzame technieken zoals verwarming via een warmtepomp”, gaat De Craemer verder. “We voorzien ook zonnepanelen. Het regenwater wordt gerecupereerd voor bediening van de toiletten, wasmachine en buitenkraan voor de woningen.”

De huurders van de dertig oude woningen die momenteel worden afgebroken verhuisden grotendeels naar het woonproject van Vivendo langs de Halfuurdreef in Veldegem. Dat project zou in het najaar volledig af moeten zijn. “Met de bouw van het nieuwe project in De Linde hopen we in 2024 te kunnen starten”, aldus nog Koen De Craemer. “Momenteel wachten we op de vergunning.”

Met het project is een investering gemoeid van ruim 15 miljoen euro.

